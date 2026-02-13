歐盟峰會「小圈子早餐會」　西班牙等沒受邀抗議

當地時間2月12日，歐盟領導人非正式峰會在比利時舉行。正當各國首腦準備就歐盟經濟議題展開正式磋商時，一場由意大利聯合德國、比利時臨時發起的「小圈子」早餐會卻意外攪局，不僅導致峰會議程大幅延誤，更因「誰有權入場」的爭議引發了一場激烈的口水仗。



據美國媒體Politico報導，這場早餐會在峰會會場附近的酒店舉行，起初只是幾個在移民政策上立場強硬的國家私下碰頭，但規模出乎意料地擴大到了歐盟27國中的19個。據3名未獲邀的外交官透露，這種「小圈子聚會」引發了其餘8個國家的集體焦慮，他們擔心核心決策已在閉門早餐桌上被提前「內定」。

不滿情緒迅速公開化。據西班牙《世界報》報導，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）已就此向意大利方面提出正式抗議。愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）則在峰會現場外對着記者自嘲，稱自己正處於「光榮的孤立」狀態。他直言，「我們沒收到邀請，也不明白這種『私人俱樂部』有什麼單獨開會的必要。」

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）已就19國私下開小會，向意大利方面提出正式抗議。(Reuters)

面對爭議，比利時首相德韋弗（Bart De Wever）則極力撇清。他否認存在對立的小圈子，「我認為大家都收到了邀請。我們並不想讓人覺得有一個龐大的國家集團把自己的意志強加給西班牙等其它國家，這絕非本意。」

更令氣氛尷尬的是，這場早餐會耽誤了與會領導人的到達時間。當歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）宣佈首輪經濟增長討論開始時，歐盟三大經濟體領導人甚至還未露面。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、德國總理默茨（Friedrich Merz）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）都在吃完早餐後姍姍來遲。一名歐盟官員對Politico直言，「科斯塔準時開會是為了盡可能守住原定日程，畢竟要談的事情實在太多。」

不過，那些抱怨沒被邀請的人其實也沒錯過什麼實質內容。據一名參會的外交官透露，這場早餐會其實並無實質內容，「啥也沒談，19個國家聚在一起，根本沒幾個人能輪得上開口」。而發起人意大利總理梅洛尼更是在早餐會快結束時才姍姍來遲。

本文獲《觀察者網》授權轉載

