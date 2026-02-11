法國總統馬克龍再「敲警鐘」：歐盟再不作為　將被中美橫掃出局

當地時間2月9日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）接受多家歐洲媒體採訪，再次向全歐洲敲響警鐘：抓緊行動，否則在關鍵領域競爭，將被中美橫掃出局。



據法國《世界報》（World Journal）、德新社（DPA）等媒體報道，在歐盟首腦將於12日齊聚布魯塞爾（Brussels）討論歐洲競爭力之際，馬克龍召開記者會，發出「歐洲優先」的呼籲。

馬克龍對中國貿易順差耿耿於懷。他反覆提及中國，稱中國為「愈來愈激烈的競爭對手」。他說，面對來自中美的雙重危機，歐洲應在關鍵戰略領域重拾「保護」。

馬克龍通過媒體對歐洲各國這樣呼籲▼▼▼

期間，馬克龍還主張歐盟27國發起一項新的共同借款倡議併發行歐元債券，為綠色科技、國防和安全等戰略領域提供資金，使歐盟通過投資自己，有能力「應對美元霸權」。

「沒錯，歐洲正在慢性死亡」

2026年是馬克龍執政的第九年，也是最後一年。法國定於2027年舉行總統選舉。馬克龍向記者表示，在他過去九年的呼籲下，歐盟採取了不少措施，觀念也已發生改變，目前成了一個「更加主權」的歐洲。不過，「我們的步伐不夠快，規模也不夠大」。

如今，歐洲在一個陷入混亂的世界中面臨巨大挑戰。

談及此處，馬克龍提到中美俄三國。他說：

曾經被認為會永遠保障歐洲安全的美國，現在卻讓人產生疑問；原本應該無限期提供廉價能源的俄羅斯，三年前就停止這樣做了；而曾經是許多國家出口市場的中國，已成為越來越激烈的競爭對手。

馬克龍稱，歐洲實際上正面臨雙重危機：來自中國的「商業海嘯」，尤其是考慮到中國的貿易逆差已達到1萬億美元；以及來自美國方面的、瞬息萬變的不穩定性。

他提到意大利前總理、歐央行前行長德拉吉一年前的警告——如果歐盟什麼都不做，就可能緩慢死亡。他說：「在那以後，形勢急劇惡化。」

我們必須警醒。

馬克龍提出兩點建議，一是簡化和深化單一市場，二是繼續推進貿易多元化。

「歐洲優先」來了

當記者提問歐盟未來是否將更加「保護主義」時，馬克龍沒有給出否定回答。「我們需要保護我們的工業，」他聲稱，「中國人這樣做，美國人也這樣做」，當前歐洲確實是世界上最開放的市場。他同時找補說，這不是保護主義的問題，而是「對等」的問題。馬克龍重申自己對歐盟對華電動汽車關稅政策的支持，同時呼籲「保護」歐盟的鋼鐵、清潔能源技術、化工、防務等其他戰略部門。

歐盟一直以來高舉「自由貿易」大旗，如今卻主張實施貿易壁壘，引起質疑。對此，馬克龍繼續找藉口，說歐盟「面對的是不再遵守世界貿易組織規則的不公平競爭者」。英媒稱，他此處顯然指的是中美。

他接着說：

所以，如果我們不同意保護……重建公平的貿易條款，我們就會被徹底擊敗。

2024年9月，歐盟委員會發布了以德拉吉（Draghi）名字命名的「德拉吉報告」，旨在提升競爭力。但報告現實，截至去年9月，建議中僅11.2%已得到全面落實。

在9日的採訪中，馬克龍再次提到德拉吉的主張：歐洲優先。他認為，歐洲面臨三場戰鬥：安全與防務領域、對抗氣候變化的技術領域、AI和量子計算領域。

在所有這些領域，我們的投資遠少於中美。如果歐盟在未來三到五年內什麼都不做，歐洲將被橫掃出局。

馬克龍呼籲歐盟成員國共同投資。德拉吉此前估計，在綠色和數碼技術領域，歐盟公共和私人投資需求每年達到8000億歐元；加上防務與安全領域，總額達到每年約1.2萬億歐元。

「全世界正對美元越來越警惕」

面對鉅額資金需求，馬克龍呼籲建立歐盟共同債務能力和發行歐元債券，為綠色科技、國防和安全領域提供資金，他認為歐洲必須投資自己的未來。

被質疑此提議是將法國自身無法承受的負擔轉嫁給歐盟時，馬克龍搞起了「拉踩」。他說，誠然，法國國家預算受限於本國的福利模式，但他已經採取了相應措施，包括提高退休年齡，且法國從未經歷過如同葡萄牙、西班牙、意大利、希臘等國經歷過的緊縮。

對於如何說服其他成員國參與其中，馬克龍則選擇了一個共同威脅：美元霸權。「這是一個獨特的機會，也可能挑戰美元的主導地位。」他告訴記者，「事實上，全球市場對美元越來越警惕，正在尋找替代品。對於世界各地投資者來說，『法治的民主國家』具有巨大吸引力。」

他強調：

在技術投資激烈競爭的時代，歐洲不利用借款能力是一個嚴重錯誤。

馬克龍提及了歐洲的「格陵蘭時刻」：特朗普政府威脅格陵蘭島主權，歐洲國家團結一致，拒不退讓。但他敦促歐洲人不要滿足於「懦弱的寬慰感」，因為來自美國的「威脅和恐嚇」從未間斷。他同時質疑歐洲國家當前對於美國的能源依賴。

最後，馬克龍否認歐洲下一代旗艦戰鬥機項目「未來空中作戰系統」（FCAS）會失敗的說法，稱法德已就戰機的戰略必要性達成一致。不過，外界普遍認為，由於矛盾難以調和，該計劃已瀕臨崩潰。

「一如既往，德國反對」

歐盟首腦將於12日齊聚布魯塞爾，預計峰會將討論歐洲競爭力議題，以及由法國主導的「歐洲製造」戰略計劃。法國長期以來推動歐盟通過「購買歐洲產品」政策保護關鍵產業，馬克龍力推歐盟共同債務能力，但各大歐洲媒體均不看好。

法媒援引消息稱，德國一如既往地否決了馬克龍的提議。（Getty Images）

英媒稱，馬克龍爭取歐盟戰略自主的運動常常是孤軍奮戰。同時，法國的政治和財政危機以及馬克龍在國內的「軟弱」表現，使得巴黎更難兑現其長期以來的承諾。

此外，一些成員國也持反對意見，認為馬克龍的許多提議與歐盟單一市場及其「自由貿易」原則相悖。法新社則提到，每當歐洲面臨重大挑戰時，「歐元債券」提議就會出現。這些方案在2010年歐元區危機期間被提出，但當時遭到否決。因為涉及合併國家債務，財政狀況較強的歐盟國家斷然拒絕了這一做法。2020年，該提議通過「新冠債券」形式再次出現。出於同樣的原因，這一提議再次被否決。

總部位於布魯塞爾的歐洲智庫布魯蓋爾研究所的聯合創始人尼古拉斯·維隆告訴法新社，不同以往，歐盟各國的立場已經發生變化，「變得更加靈活」。但他同時說：「雖然各國態度更加開放，但這並不意味着馬克龍在此議題上已經取得共識。」

報道援引消息稱，德國一如既往地否決了馬克龍的提議。一名德國政府消息人士表示：

在不進行改革的情況下要求更多資金是不可接受的，歐洲債務不是免費的。

