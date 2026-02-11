美國歐洲1月多地寒潮　歐盟氣候監測機構：並不改變全球暖化趨勢

歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局2月10日發布公報指出，儘管2026年1月北半球美國和歐洲多地遭遇寒潮，但全球氣候變暖的長期趨勢仍未改變。



公報顯示，今年1月全球平均氣温為12.95攝氏度，比1991至2020年同期高出0.51攝氏度，較工業化前水平高出約1.47攝氏度，為有記錄以來第五暖的1月。

近日美國與歐洲多地遭遇寒潮、風暴侵襲：

海洋方面，南北緯60度之間海表平均温度為20.68攝氏度，為同月第四高。赤道太平洋中東部海表温度接近或略低於常年，呈現弱拉尼娜現象。

1月下旬北半球與南半球冷熱分化明顯：北美、歐洲和西伯利亞遭遇寒潮，歐洲經歷自2010年以來最寒冷1月，美國冬季風暴已造成100餘人死亡；南半球多地出現破紀錄高温，澳洲和智利爆發野火，非洲南部遭強降雨引發嚴重洪災。

公報解釋，北半球寒潮主要由短期大氣環流異常引發：高空極地急流階段性波動，使北極冷空氣更易向中緯度外溢。近幾年北極變暖速度快於全球平均水平，可能增加急流波動，導致寒潮加劇。公報強調，局地寒潮雖暫時「掩蓋」變暖趨勢，但並不改變全球變暖科學認知。

歐洲中期天氣預報中心氣候戰略負責人薩曼莎・伯吉斯說，近期寒潮與高温同時出現凸顯氣候系統的複雜性，提醒各方需增強韌性和適應能力，應對極端天氣風險。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

