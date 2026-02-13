與美國潛在經濟協議內容疑曝光　美媒：俄羅斯擬重返美元結算系統

美俄關係緩和後，彭博社2月12日引述取得的俄方文件報道，俄羅斯正考慮改變多年實施的去美元政策，重返美元結算體系，以此作為與特朗普（Donald Trump）政府建立廣泛經濟夥伴關係的一部份。此舉意味着克宮政策的逆轉，若屬實或很大程度影響全球金融格局。



據報道，這份今年起草的高級別備忘錄，詳細列出克宮認為俄美兩國在達成俄烏和平協議後，存在共同經濟利益、可能達成協議的七個領域。備忘錄的核心議題是俄羅斯重返美元結算系統，並或於能源交易中使用美元。

2025年12月2日，俄羅斯莫斯科，圖為美國特使威特科夫帶領團隊來到克里姆林宮與普京（不在圖中）就俄烏和平方案進行閉門會談。（Reuters）

此外，文件亦設想兩國將合作優先推動化石燃料，而非更環保的替代能源，並在天然氣、離岸石油，及關鍵原材料領域展開聯合投資，彌補美國企業的過往損失。

克宮2月13日回應彭博社報道稱，俄方顯然是在緩和立場提議合作，稱部份美國公司也希望重返俄羅斯市場。克宮亦表示，俄方並未決定停止使用美元，而是美國對其施加限制。

2025年11月19日，俄羅斯莫斯科，圖為佩斯科夫出席普京（不在圖中）與多哥總理委員會主席會面。（Reuters）

自2022年俄烏戰爭爆發後，俄羅斯一直被指試圖通過中國及印度等非美元體系，來規避西方對俄經濟領域的多項制裁。而早在2022年前，俄方就一直在努力減少對美元的依賴。

雖然回歸美元體系將使俄羅斯能夠擴大其外匯市場，並降低國際收支波動性，但部份西方官員認為，普京（Vladimir Putin）最終不太可能達成一項違背中方利益的協議。自西方制裁致供應切斷後，中國已成為俄羅斯零件和原材料的關鍵供應國。