俄美烏下週日內瓦談判　澤連斯基籲歐盟設入盟日期　否則不簽協議

俄羅斯塔斯社（TASS）2月13日報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）宣布，俄羅斯、美國和烏克蘭之間新的一輪烏克蘭問題談判將於2月17日至18日在瑞士日內瓦舉行，俄羅斯代表團將由總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領。



《基輔獨立報》11日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，歐盟必須為烏克蘭正式加入歐盟設定一個具體日期，否則他將不會簽署和平協議。

圖為2026年2月4日，美國、俄羅斯和烏克蘭代表團在阿聯酋首都阿布扎比會面，就結束俄烏戰事舉行的第二輪三方會談。（UAE Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS ）

此前一天，歐盟委員會發言人稱，烏克蘭的入盟努力是和平進程一部份，但不對烏克蘭可能的入盟日期作出預測。《政治報》（Politico）報道稱歐盟正起草計劃讓烏克蘭最早2027年入盟，澤連斯基表示，「烏克蘭將盡一切努力在技術上做好準備，以便在2027年加入歐盟。」

報道指，該提案遭到部份歐洲成員國反對。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）稱這是「對匈牙利公開宣戰」，他堅持反對烏克蘭入盟。德國總理默茨（Friedrich Merz）也表示2027年加入「根本不可能」。

烏克蘭在俄羅斯發動全面入侵幾天後，於2022年2月底申請加入歐盟。

2026年2月11日，匈牙利布達佩斯，一塊政府選舉廣告牌顯示歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及歐洲人民黨（EPP）主席韋伯（Manfred Weber）。廣告看板上寫著：「我們對布魯塞爾的訊息是，我們不會付出代價。」（Reuters）

基輔2022年獲得歐盟候選國地位，歐盟2024年正式啟動與烏克蘭入盟談判。然而，關於具體入盟領域的實際談判尚未開始，匈牙利也動用否決權來阻止這一進程。