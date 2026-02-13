高市早苗贏了，中國對日本失算了嗎？

近日高市早苗帶領自民黨在日本眾議院大選中獲得316個席位，超過國會議席的三分之二，這是自民黨建黨以來的最大勝利，相當震撼。

在選舉之前，人們以為高市早苗解散眾議院選舉是冒險賭博，畢竟黑金醜聞之下，一年多前自民黨在眾議院選舉中一敗塗地，加上執政聯盟友黨的席位都沒有過半。而現如今不僅僅是聯盟過半，而是自民黨一黨就獲得了超過三分之二以上的席位，這是驚天逆轉的大勝利。

高市早苗為什麼能取得如此巨大的選舉成功？一段時間以來的中日關係交惡對高市早苗是神助攻嗎？有鑑於高市早苗取得的巨大勝利，她不會是一年在位的走馬燈首相，到底該如何對待高市早苗才對中國更有利？

高市早苗涉台言論是她的重大失敗，高市早苗在日本不得人心，是不少中國人對高市早苗的主流印象。

圖為2026年2月8日，在日本自民黨在東京的總部，日本首相、自民黨總裁高市早苗在候選人的名單前會見記者。（Reuters）

但現在結果卻是高市早苗在日本的受歡迎程度超乎想象。

為什麼會這樣？是中國失誤了嗎？這是大多數人的疑惑。

一直以來人們因循成王寇的思路來審視勝利者，勝的人天然具有某種政治正確光環。這恰恰就是問題之所在。高市早苗選舉贏了，所以人們就應該認為那些反對高市早苗的人是錯的嗎？當然不是。人們不能總是以結果來倒推成因。不能以高市早苗選舉成功來否定中國要求高市早苗收回涉台海言論的正確性。

高市早苗能夠選舉成功，中國因素絕對不是最主要的因素，外部原因永遠不能代替內因。高市早苗的勝利是日本國內全面向右轉的結果。

從美國到歐洲，民粹主義右翼勢力上台的風，吹到了日本。疫情之後，在經濟增長壓力之下，民眾謀求變革，對傳統的建制派精英治國失去了信心。這是高市早苗這種右翼以驚悚言論吸引眼球的政客能夠上台的主要原因。

2025年11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

民眾不會去考慮國家利益的得失，只關心情緒有沒有得到滿足。任何一個國家的人民都不希望本國領導人公開認錯，一邊是中國的經濟制裁和外交施壓，一邊是高市早苗不收回涉台言論，在日本人看來是強硬地捍衛了日本的利益，從長遠看是否對日本有利，普通民眾毫不關心。

中國或許在一定程度上刺激了日本民眾對高市早苗的認可。但這不代表高市早苗處理中日關係的方式就是正確的。

中國根據自身國家利益需要來處理中日關係，不會考慮日本民眾的感受，更不會以日本民眾的取向為決策依據。最該反思的不是中國的對日政策，而是遇到波折就自我懷疑的不自信態度。

反對日本軍國主義，反對日本再軍事化，反對日本否定侵略歷史，反對日本干涉台海，這些是中國應該做的，必須做的。高市早苗是否獲得選舉成功，中國的態度都不會動搖。

中日外交關係緊張，訪日的中國內地旅客減少。日本政府觀光局公布，去年12月有中國有33萬人次訪日，比2024年的60萬減少45%。（資料圖片）

高市早苗在日本的選舉成功可能會讓她在否定侵略歷史、突破戰後秩序上更加明目張膽。這必然增加中國處理中日關係的難度。但是強者從不抱怨環境，兵來將擋水來土掩，一個更加強勢的高市早苗來了，一個崛起的中國也來了。

早在2010年中國的GDP總量已經超越了日本，現如今中國的GDP是日本的四倍多，日本早就不是中國的主要競爭對手了。中國佔據反對日本再軍事化的道德高地、法理高地，有應對日本的強大能力，高市早苗從來不是挑戰級別的難題，中國的對日態度該怎麼樣就怎麼。當中美結構性矛盾越來越成為當今世界的主要矛盾時，日本或許應該考慮的是如何在中美兩強間生存，而不是如何與中國為敵。