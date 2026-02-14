默茨：與馬克龍磋商歐洲核威懾問題

德國總理默茨（Friedrich Merz）說，他在與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就歐洲核武器的未來進行磋商。



彭博社引述默茨周五（2月13日）在慕尼黑安全會議上發表演講時稱：「我已就歐洲核威懾問題與法國總統開始進行保密磋商。我們德國正在恪守法律義務，我們嚴格地在北約核共享框架內考慮這一問題 —— 我們絕不允許歐洲出現安全分區。」

路透社報道，默茨也呼籲歐洲國家加強自身實力，重塑與美國的關係。他希望華盛頓在新時代大國政治格局下「修復並重振信任」，因為舊的全球秩序正在瓦解。

在慕尼黑安全會議開幕式上的講話中，默茨警告美國不能單打獨鬥，但他同時說，歐洲必須加強自身防禦，並提及與法國就核威懾問題進行的秘密會談。

2026年2月13日，德國慕尼黑，德國總理默茨（Friedrich Merz）出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference，MSC）期間發表演說。（Reuters）

此次講話凸顯了歐洲領導人在經歷了跨大西洋關係前所未有的動盪一年後，越來越傾向於開闢一條獨立自主的道路，同時也在努力維持與華盛頓的聯盟。

默茨的講話呼應了那些警告國際規則秩序即將瓦解的觀點，他說：「恐怕我們必須更加直接地說：這個秩序，無論它在最好的時候多麼不完美，如今已不復存在。」

最後，梅爾茨用英語說道：「在大國競爭的時代，即使是美國也沒有足夠的力量單打獨鬥。親愛的朋友們，加入北約不僅是歐洲的競爭優勢，也是美國的競爭優勢。

「所以，讓我們共同修復和重振跨大西洋互信吧。」他補充道。

本文獲《聯合早報》授權轉載

