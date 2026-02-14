特朗普或下令出兵伊朗 路透：美軍正為或持續數週軍事行動做準備
撰文：張涵語
路透社2月13日報道，兩名美國官員透露，若總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令對伊朗發動攻擊，美軍正為可能持續數週的作戰行動預作準備，而這場衝突的嚴重程度恐將遠超兩國過往的對峙局面。
美方官員表示，此次的行動計劃更為複雜。而在持續的軍事行動中，美軍不僅會打擊伊朗的核設施，還可能打擊伊方的國家機構和安全設施。官員亦稱，美方完全有預料伊朗將會進行報復，導致雙方在一段時間內展開反覆的攻擊與報復行動。
專家分析稱，鑑於伊朗擁有強大導彈庫，此類行動對美軍的風險將遠高於以往，而伊朗的報復性打擊也會增加區域衝突的風險。
特朗普此前多次威脅將因伊朗的核計劃、彈道導彈計劃，及鎮壓國內異議人士的行為，而對其發動襲擊。他警告稱，如果不能透過外交途徑解決問題，後果將「非常嚴重」，並表示「有時候你必須要有恐懼感。只有恐懼才能真正解決問題。」
美國已向該地區部署了多支海軍力量，包括航空母艦「林肯號」。五角大廈還將向中東增派一艘航空母艦，並增派數千名士兵，同時配備戰鬥機、導彈驅逐艦及其他具備攻擊與防禦能力的火力裝備。
