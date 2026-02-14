默茨：基於規則的世界秩序已不存在　美國領導地位遭挑戰或已喪失

德國總理默茨（Friedrich Merz）2月13日出席慕尼黑安全會議（MSC）致辭時表示：「基於權利與規則...的世界秩序已不復存在。」默茨同時指，美國對全球的領導地位「已經遭到挑戰，甚至可能已經喪失」（has been challenged and possibly lost）。



德國總理默茨在慕尼黑安全會議的發言由31:38-1:03:45：

據英國《衛報》報道，默茨在演講中首先寒暄了幾句，形容慕尼黑安全會議「一直是政治形勢的晴雨表」，並談到他過去多年來參會都是會了「增進與美國朋友關係」。

默茨其後話鋒一轉，指近年來我們目睹「世界局勢日益緊張和衝突加劇」，其中包括俄羅斯對烏克蘭的侵略。

默茨談到本屆慕尼黑安全會議的口號是「正被破壞」（Under Destruction），似乎在暗示「那個基於那個基於權利與規則的世界秩序正被破壞」，但他表示「我們需要用更嚴厲的措辭來表達」，​​並宣稱「這個秩序，儘管它在其鼎盛時期也存在缺陷，已不復存在。」

默茨指：「歐洲剛剛結束了一段遠離歷史的假期。」

默茨發言對美國毫不客氣

默茨其後將矛頭指向美國，毫不留情。

他尖銳地回應了美國副總統萬斯（JD Vance）去年在此發表的咄咄逼人的演講，並同意萬斯的觀點，即歐洲和美國在某些問題上出現了分歧。

2026年2月13日，德國慕尼黑，德國總理默茨（Friedrich Merz）出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference，MSC）期間發表演說。（Reuters）

默茨非常明確地指出，「美國的MAGA（讓美國再次偉大）文化之爭」並不適用於歐洲，並補充說，「當言論違背人類尊嚴和基本法時，言論自由就到此結束。」

默茨強調：「我們不相信關稅和保護主義，而是相信自由貿易。我們堅守氣候協議和世界衛生組織，因為我們堅信，全球挑戰只有攜手才能解決。」

默茨呼籲共同修復與美國的跨太平洋同盟關係

隨後，默茨罕有地轉用英語，直接向美國代表團發表了措辭強烈的譴責。

他表示，幾代人以來，「盟友、夥伴和朋友之間的信任讓北約（NATO）成為有史以來最強大的聯盟。歐洲深知這份信任的珍貴。」

默茨其後警告：「在大國角力的時代，即使是美國也無法單打獨鬥。」（In era of great power rivalry, even US will not be powerful to go alone）

默茨最後呼籲：「親愛的朋友們，加入北約不僅是歐洲的競爭優勢，也是美國的競爭優勢。因此，讓我們共同修復和重振跨大西洋信任。我們歐洲人正在盡自己的一份力。」