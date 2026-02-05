萬斯魯比奧誰更可能參選2028年總統？　特朗普拒絕選邊站

關於副總統萬斯（JD Vance）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）誰更有可能成為2028年共和黨總統候選人的爭論，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）拒絕選邊站隊。



萬斯曾任俄亥俄州共和黨參議員，他表示將在11月中期選舉後與特朗普討論參選的可能性。

2026年1月9日，美國華盛頓特區，圖為萬斯與特朗普出席白宮活動。（Getty）

共和黨內部人士也猜測，曾任佛羅里達州參議員、2016年共和黨總統候選人提名人選但敗給特朗普的魯比奧可能會競選總統。

魯比奧並未排除參加2028年總統競選的可能性，但他稱讚萬斯是一位強有力的潛在候選人。

2026年1月3日，美國佛羅里達州，國務卿魯比奧（Marco Rubo，左）與總統特朗普（Donald Trump，右）在海湖莊園舉行的記者會上發表講話，談及前一晚針對委內瑞拉發動的軍事行動。（Reuters）

特朗普星期三（2月4日）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時，被問及萬斯和魯比奧誰更有可能成為他的繼任者。特朗普說他「傾向於」支持其中一人，但補充說，現在距離總統選舉還有三年時間，他不想討論這個問題。

2028年的總統大選，共和黨和民主黨兩黨都將面臨激烈的競爭，預計候選人眾多。特朗普此前多次表示，萬斯和魯比奧應搭檔競選。

特朗普在訪問中說：「我覺得其中一位比另一位更擅長外交。我認為他們的風格有所不同……但他們都很有能力。我的確認為，如果讓萬斯和魯比奧聯手，恐怕很難被擊敗。不過，政治瞬息萬變，誰也說不准，對吧？」

本文獲《聯合早報》授權轉載

