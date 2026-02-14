日媒：日眾議院支持修憲者首破9成　較24年選舉67%顯著上升

日本《朝日新聞》與東京大學谷口研究室共同進行的一項調查顯示，在本屆眾議院當選議員中，支持修憲者佔93%，是自2003年有調查以來，國會選舉支持修憲者比例首次超過9成，較2024年上次選舉的67%顯著上升。其中，有8成當選者支持「明確記錄自衛隊存在」。



《朝日新聞》報道，調查提出5個選項，詢問受訪者「是否有必要修改現行憲法」。包含回答「較為贊成」在內的贊成派佔93%；相對之下，反對派僅佔3%，較上次眾議院選舉時的23%大幅下降。另有4%受訪者持中立立場。

日本首相、自民黨總裁高市早苗2月8日帶領自民黨在眾議院選舉中取得大勝。(Reuters)

日本首相高市早苗率領的自民黨，在2月8日的眾議院選舉投票中大勝。執政黨在465個議席中取得至少316席，單獨取得三分之二席次，為戰後首次有單一政黨贏得眾議院超過三分之二的席次，也較選前的198席大幅增加。

2026年2月8日，日本東京，圖為眾議院選舉當日，選民來到票站投票。（Getty）

根據日本法律，如果要提出憲法修正案，就需要參眾兩院各自三分之二以上議員同意，之後再交由公投確定。而如今日本自民黨在眾議院取得316席，超過在眾議院提出修憲案門檻的310席位，有利推動修憲議題。