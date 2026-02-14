慕尼黑安全會議｜馬克龍：是時候展現魄力　建立強大歐洲

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說，歐洲必須將重心轉向長期戰略思考，包括建立縱深打擊能力，並評估法國的核威懾力量如何融入歐盟未來的安全架構。



路透社報道，馬克龍周五（2月13日）在慕尼黑安全會議（MSC）發表講話，駁斥有關歐洲正在衰落的言論，並為歐洲打擊虛假信息和社交媒體過度行為的努力辯護，稱社媒泛濫正在危害西方民主國家。

馬克龍說：「現在是展現魄力的時候了。現在是建立強大歐洲的時候了。」

他說：「歐洲必須學會如何成為地緣政治強國。這不是我們固有的基因（DNA）。」

即將進入總統任期最後一年的馬克龍指出，就算俄羅斯和烏克蘭達成協議，歐洲仍將面對一個挑釁好鬥的俄羅斯，歐洲決不能向俄羅斯屈服，決不能接受一項無法解決核心問題的短期協議。

圖為2026年2月13日，法國總統馬克龍在慕尼黑安全會議（MSC）上發表講話。（Reuters）

馬克龍說：「歐洲人必須從自身的角度和利益出發。所以，我今天的提議是，就這一重要問題啟動一系列磋商。我們已經開始與英國和德國同僚具體化這項工作，但還需要與這裏所有具有強大能力和戰略思維的同僚們進行更廣泛的歐洲磋商。」

馬克龍計劃在2月較後時間就法國核威懾力量在歐洲的作用發表講話，他指出已經啟動相關磋商。

英國首相施紀賢、德國總理默茨、法國總統馬克龍2月13日出席慕尼黑安全會議期間，舉行三方會晤。（Reuters）

德國總理默茨（Friedrich Merz）周五在慕尼黑安全會議致開幕辭時罕見批評美國總統特朗普。他說在特朗普（Donald Trump，又譯川普）的領導下，美國的全球領導地位「受到了挑戰，甚至可能已經喪失殆盡」，並警告說，基於規則的世界秩序「已經不復存在」。

在結束演講前，默茨突然改用英語，直接向特朗普政府喊話。默茨說：「在大國競爭時代，即使大如美國也無法獨斷專行。親愛的朋友，作為北約的一員不僅是歐洲的競爭優勢，也是美國的競爭優勢。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

