特朗普稱將訪委內瑞拉　美國授權5間石油公司於當地進行業務

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月13日（周五）表示，他計劃訪問委內瑞拉，並重申對當地臨時領導人表示滿意。美國政府亦於周五授權五間大型石油公司在委內瑞拉開展業務。



綜合外媒報道，特朗普周五在白宮向媒體表示，「我將訪問委內瑞拉。我們與委內瑞拉總統的關係非常好，我認為我們目前與委內瑞拉的關係是10分。」

2026年2月13日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）離開白宮南草坪時面帶微笑。（Reuters）

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）周五向英國石油公司（BP）、雪佛龍公司（Chevron）、埃尼集團（Eni）、西班牙國家石油公司（Repsol）和蜆殼公司（Shell）頒發通用許可證，授權這些公司在附加條件下，在委內瑞拉開展與石油或天然氣行業運營相關的交易。

美國能源部長賴特（Chris Wright）2月11日在卡拉卡斯與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）會談後，誓言將推動委內瑞拉石油產量「大幅增長」。(Reuters)

OFAC頒發的兩頁通用許可證要求，所有石油和天然氣特許權使用費必須存入美國財政部指定的帳戶。特朗普及美能源部長賴特（Chris Wright）在內的高級官員均表示，在可預見的未來，美國將控制委內瑞拉的石油資源。