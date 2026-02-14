德國總理默茨晤王毅：鼓勵德企加大對華投資合作

德國總理默茨（Friedrich Merz）2月14日在慕尼黑會見中國外長王毅，中國外交部指，王毅表示中方願同德方一道，籌備好下階段高層交往，加強各領域務實合作。默茨稱德國一貫反對保護主義，倡導自由貿易，鼓勵德國企業加大對華投資合作。



外交部指，王毅談到默茨前一天在慕尼黑安全會議開幕禮上的講話，體現德國和歐洲期待戰略自主、自立自強，中方支持德國為此發揮更大作用。

他稱中國在國際舞台上提出的一切倡議，採取的一切行動，都是為維護以聯合國為核心的國際體系，儘管聯合國的權威和地位受到削弱，但其重要地位仍不可替代，習近平主席提出全球治理倡議，就是為了重振聯合國，構建更加公正合理的全球治理體系，在此大背景下，中德應展現大國擔當，為促進世界和平與發展作出新的貢獻，也期待德國成為中歐務實合作的推進器、中歐戰略關係的穩定錨。

2026年2月14日，中國外長王毅會見德國總理默茨（Pool via Reuters）

王毅表示，中德共同利益多、優勢互補強，加強合作是基於兩國現實需求的戰略選擇。中國堅持高水平對外開放，將為德國企業投資興業提供巨大機遇。希望德方也為中國企業提供更加公平、公正的營商環境，中方願同德方一道，籌備好下階段高層交往，加強各領域務實合作，探討開展三方合作，推動中德全方位戰略夥伴關係邁上新水平。

默茨表示中國取得舉世矚目的輝煌發展成就，已成為世界性的強國，在國際上發揮着舉足輕重的作用，德方致力於維護基於規則的國際秩序，維護世界貿易組織地位和作用，這同中方關於全球治理的理念是一致的，德中共同堅持和踐行這些理念，有益於兩國，也利於世界。

他指德中經貿關係緊密，雙方都是經濟全球化的受益者和支持者，應該抓住機遇，挖掘潛力，深化合作，德國一貫反對保護主義，倡導自由貿易，鼓勵德國企業加大對華投資合作，德方奉行一個中國政策，期待同中方密切高層交往，推進各領域合作，推動德中關係取得更大發展。