奶粉回收｜法國調查第3宗嬰兒死亡個案　曾食用需回收奶粉

多個品牌的嬰幼兒配方奶粉因或受微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）污染，正在全球多地回收。法國衛生部2月11日公布，正在調查第3宗相關的嬰兒死亡個案，死者曾食用需被召回的奶粉。不過，當局未透露奶粉品牌及型號等細節。



法國衛生部在表示，截至2月11日，當局已收到3宗嬰兒死亡報告，這些嬰兒均食用了需召回的嬰兒配方奶粉。迄今為止，尚未經科學驗證確定因果關係，司法調查仍在進行。

當局指出，法國各地區衛生局迄今接獲約50宗相關報告，其中14宗需住院治療。在這些住院個案中，已有8宗確認曾食用需要回收的配方奶粉，但同樣未能確定與蠟樣芽孢桿菌有因果關係。衛生部補充說，所有住院幼兒經治療後，都已經出院回家。

另外，比利時有地方衛生部門表示，5名曾食用雀巢（Nestle）需召回奶粉的嬰兒，其糞便樣本被驗出微量蠟樣芽孢桿菌。這些嬰兒約幾個月大，僅出現了輕微症狀。

目前，雀巢、達能（Danone ）和拉克塔利斯（Lactalis）已回收包括在法國等多地銷售的多款嬰兒配方奶粉，均涉及原料或被蠟樣芽孢桿菌污染，可導致嘔吐及腹瀉等不適。