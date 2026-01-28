美31歲男搞流動廁所年賺3300萬　「AI無法取代的剛需事業」

在今天AI不斷衝擊全球就業市場的大環境下，有人卻選擇了一條截然不同的創業之路。美媒CNBC報道，31歲的湯姆（Daniel Tom）放棄了任職體育老師的想法，創辦了一間衛生公司，憑藉管理大量流動廁所，短短兩年間生意不絕，更在2025年實現年收入430萬美元（約3,352萬港元）。他更揚言，這是一門「低科技、AI無法取代」的剛需事業。



湯姆是Bay Area Sanitation的創辦人，該公司負責出租及維護在灣區近2,000個流動廁所，包括每周清潔、補充用品，以及用12輛真空吸糞車從每個廁所清空高達60加侖的廢物。湯姆認為在AI時代，解決人類必然需求的生意反而成爲了最穩健的投資方向。

湯姆的創業之路始於大學時期，他在聖荷西州立大學修讀體育教育時，曾在一家流動廁所公司兼職客服，結果發現這行潛力巨大。畢業後，他在行內擔任銷售經理7年後，直到2023年決定自立門戶。

2026年1月18日，華盛頓工人正在轉移流動厠所。（Getty）

湯姆每天凌晨4點起床，他開車到公司的倉庫和員工見面，然後大家一起出發為客戶運送乾淨的廁所，並清潔長期租賃的房屋。在不太忙碌的日子，他會留在辦公室處理行政工作、進行銷售拜訪或製定公司的長期發展策略。他坦言：「雖然已習慣了氣味，但偶爾遇到有人吃了『壞玉米餅』的廁所，連他也難以忍受。」

從事厭惡性工作，湯姆指自己的確經常面對嫌棄的眼光，但當向這些人解釋商業模式和收入後，大多數人都會變得非常有興趣。據行業分析，美國流動廁所租賃市場2025年規模約33億美元（約257.44億港元）。

湯姆指從事厭惡性工作，湯姆指自己的確經常面對嫌棄的眼光，但當向這些人解釋商業模式和收入後，大多數人都會變得非常有興趣。(影片截圖)

儘管公司年賺數百萬，湯姆目前僅支取約12萬美元（約94萬港元）年薪，他堅持將大部分利潤再投資於擴充車隊和設備，目標是在未來5年內將廁所數量增至5,000個，並實現1,000萬美元（約7,800萬港元）的年收入。