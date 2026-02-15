丹麥首相指特朗普仍對格陵蘭死心不息　狠批民眾受壓「不可接受」

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）2月14日出席慕尼黑安全會議（MSC），當被問到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）是否仍對收購格陵蘭島感興趣時，她證實「不幸的是，他的想法依然如此」。弗雷澤里克森強調，「格陵蘭現時所承受的壓力是完全不可接受的」。



據英國《衛報》報道，弗雷澤里克森出席一個分組討論時坦承特朗普依然覬覦格陵蘭。

丹麥首相指特朗普仍對格陵蘭虎視眈眈：

弗雷澤里克森指：「我們談論的是威脅，但正如您（主持人）經常說的那樣，格陵蘭人民以前從未受到過任何人的威脅，因此這種壓力是不可接受的。」

她表示，丹麥願意與美國合作，但「當然，有些事情是不能妥協的」，包括尊重他國主權和領土完整。

她表示，丹麥不會在這方面妥協，但她也指出，還有其他一些問題可以討論，例如修訂1951年與美國簽署的國防協議。她認為，該協議為美國「在格陵蘭島擴大影響力」提供了一條「非常便捷」的途徑。

弗雷澤里克森坦承：「我們認為事情還沒結束。我們現在成立了一個工作小組，我們會努力尋找解決方案，而且……我們會盡一切努力，但當然，也有一些底線是不能逾越的。」

2026年2月14日，德國慕尼黑，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）參加第62屆慕尼黑安全會議（MSC）。（Getty）

弗雷澤里克森同日在網上發文證實，她與格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在出席慕尼黑安全會議期間，與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）就格陵蘭問題舉行會面，並形容對話富有成效。