王毅晤加拿大外長阿南德　願同加方重啟各領域交流合作

中國外長王毅2月14日（周六）出席慕尼黑安全會議（MSC）期間，與加拿大外長阿南德（Anita Anand）舉行會面。王毅表示，加拿大總理卡尼（Mark Carney）早前訪華取得豐碩的成果，中方願同加方一道努力，重啟各領域的交流合作。



據新華社報道，王毅向阿南德表示，卡尼總理訪華成果豐碩，充分證明加拿大新政府奉行對華新政策，這符合兩國共同利益，是完全正確的選擇。

2026年１月1６日，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。（Reuters）

王毅強調，習近平主席同卡尼總理就構建中加新型戰略夥伴關係達成共識，為兩國關係向好發展作出戰略指引。中方願同加方一道努力，落實好兩國領導人重要共識，排除干擾，重啟各領域交流合作，推動中加關係健康、穩定、可持續發展。

2017年12月5日，中國北京，圖為釣魚台國賓館內，擺放中國與加拿大國旗。（Getty）

阿南德表示，卡尼總理訪華十分成功，開啟了加中關係的新時代。感謝中方給予加公民免簽待遇，希望雙方密切對話合作，加強人文交流，推動加中關係積極穩定向前發展。