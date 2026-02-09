泰國大選｜總理阿努廷誓言：將建造泰柬邊境牆並關閉邊境

泰國大選2月8日舉行，執政泰自豪黨（Bhumjaithai Party）取得壓倒性勝利。根據初步點票結果顯示，泰自豪黨於眾議院全部500個席次中獲得約195席，幾乎為上屆議席的3倍。總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）2月9日表示，在他領導的泰自豪黨贏得大選後，他將在與鄰國柬埔寨的邊境建造邊境牆，並關閉邊境。



阿努廷周一在電視新聞節目中表示，他希望組成一個擁有絕對多數席位的政府，目前正在等待最終的選舉結果。

在選前數月，泰國與柬埔寨因邊境領土爭端爆發武裝衝突，這是數十年來兩國最血腥的邊境衝突之一。阿努廷藉這次衝突推出安全政策綱領，他承諾修建邊境牆，擴大「志願軍」計劃，還放言若柬埔寨發射1枚火箭彈，「泰國將回擊100枚」。

泰柬衝突：A Thailand's mobile artillery unit operates after Thailand and Cambodia exchanged heavy artillery on Friday as their worst fighting in more than a decade stretched for a second day, in Surin, Thailand, July 25, 2025. （REUTERS）

新加坡東南亞研究所高級研究員Tita Sanglee表示，這次大選結果反映出泰國民眾對邊境衝突的擔憂，同時體現了他們對泰國盟友美國在特朗普政府領導下反覆無常的外交政策的憂慮。她說：「民眾的優先考量已從改革轉向對穩定的迫切需要」。