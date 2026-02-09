泰國大選｜保皇派爆冷擊敗人民黨　阿努廷或有望終結國內政治動盪

泰國大選2月8日舉行，執政泰自豪黨（Bhumjaithai Party）取得壓倒性勝利。根據初步點票結果顯示，泰自豪黨於眾議院全部500個席次中獲得約195席，幾乎為上屆議席的3倍；進步派人民黨（People's Party）則取得114席、為泰黨（Pheu Thai Party）僅獲74席，其餘政黨合共取得117席。



有分析指，執政保守黨派出乎意料順利贏得大選，不僅是本世紀以來保皇派的首次獲勝，同時意味着該國進步運動的明顯挫敗。



周日，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）宣布勝選，但會在官方結果公佈後再考慮組建聯合政府；人民黨領導人納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）此前已承認落敗。阿努廷在記者會上表示：「今天泰自豪黨的勝利，是全體泰國人民的勝利，不論你是否投票給泰自豪黨，我們將竭盡全力，為泰國人民服務。」他還承諾將致力國家穩定發展。

阿努廷亦特別感謝商業部長素帕吉（Suphajee Suthumpun），認為勝選關鍵是執政團隊的施政成果。阿努廷勝選後承諾將以誠信治理，維護以國王為元首的民主制度。

有分析指，阿努廷這次勝選的重要因素是，擁抱民族主義論述加上泰自豪黨積極吸納農村地區其他政黨的政治人物。(Reuters)

去年9月，阿努廷在為泰黨總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）因柬埔寨危機下台後接掌政權。原本，他承諾4個月內改選，但在不到100天內，他抓住了泰柬邊境爆發衝突、民族主義升溫的機會，隨即於12月以各政黨內鬥不斷、少數政府難以施政為由宣布提前改選。最終，他在這場政治賭局中取得了成功。

有分析指，阿努廷這次勝選的重要因素是，擁抱民族主義論述加上泰自豪黨積極吸納農村地區其他政黨的政治人物。這次選舉結果同時是親王室建制派的重大勝利，因泰自豪黨堅決捍衛王室立場，反對修法放寬討論王室議題的限制。

預計新政府還需要數周時間才能成立，因選舉機構有最多60天來認證選舉結果，從而為新一屆議會的召開鋪平道路。

投票結果顯示選民支持修憲

在是次選舉中，泰國選民同時需要就修憲公投作投票，投票中會詢問選民是否同意以新憲法取代 2017 年軍方支持下制定的憲章。選委會初步統計顯示，支持修憲的選民比例接近反對者的兩倍。

有泰國政治學者指出，執政泰自豪黨（Bhumjaithai Party）取得壓倒性勝利，或將為長期陷入動盪的泰國政局帶來較為穩定的新局面。(Reuters)

泰國目前的憲法長期遭到批評為過度集中權力於非民選機構，包括透過間接方式產生、民意基礎有限的參議院。該國自 1932 年結束君主專制以來，已經更換過 20 部憲法，其中大多出現在軍事政變之後。未來新政府和國會可以啟動修憲程序，但仍需再舉行兩次公投，才能正式通過並實施新的憲法。

未來政局有望相對穩定？

雖然泰自豪黨今次未能單獨過半，但阿努廷已稱將先召開黨執行委員會會議，待結果確定後再與其他政黨討論組建聯合政府。有分析認為，這將為長期陷入動盪的泰國政局帶來較為穩定的新局面。泰國政治學者Thitinan Pongsudhirak說，這次的選舉結果顯示泰國長久以來的政治動盪有望結束，未來政局有望相對穩定。

該國另一名政治學者 Napon Jatusripitak則指，儘管泰自豪黨不太可能單獨取得國會過半席次，但選舉結果顯示，該黨已處於有利位置，可望推動其競選承諾，包括實施消費補貼計畫，以及退出與柬埔寨之間有關海域主權的協議。他說：「這可能是相當長一段時間以來，首次出現一個具備足夠實質執政能力的政府。我們看到一種『權宜結合』，即由技術官僚、保守派菁英與傳統政治人物所組成。」