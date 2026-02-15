奧巴馬撐明尼蘇達州反ICE示威者　不點名批評猿猴影片：寡廉鮮恥

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）接受知名Youtuber、左翼政治評論員Brian Tyler Cohen的專訪在2月14日發布，他在訪問中談論多項近期議題，不僅支持那些在明尼蘇達州集會反對移民及海關執法局（ICE）大規模執法的示威者，還不點名批評日前發布在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）社交賬戶下的一段涉嫌種族歧視的影片，表示某些人寡廉鮮恥。



奧巴馬在專訪中提到大多數美國人並不贊同現政府的施政，並指有在明尼蘇達州看到這一點，強調ICE在當地造成影響是史無前例（unprecedented nature），甚至發生逮捕良民的事件。

明尼蘇達州因特朗普下令而遭受ICE執法人員的大規模執法行動，早前有兩名美國公民受執法人員槍擊身亡，觸發當地大規模集會。

此外，奧巴馬還在專訪中回應「猿猴影片」爭議，不過未提及特朗普名字，但表示大部份美國人對這行為感到擔憂，他說：「社交媒體和電視上正在上演這種類似小丑表演的鬧劇。事實是，那些曾經認為必須保持某種禮儀、得體感以及尊重公職的人，似乎對此不再有任何羞恥感，對吧？這種東西已經丟失了」。

這段影片在2月6日被發布在特朗普旗下社交平台Truth Social的賬戶中，影片中出現奧巴馬與前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）臉孔的猿猴，看起來像是將二人描繪成叢林中的猿猴，事件引起軒然大波。特朗普其後刪除了這段影片，白宮辯稱影片是由一名員工錯誤發布。

Brian Tyler Cohen在Youtube上開設的賬戶有506萬追蹤者，他的影片迄今已收獲超過47.9億次觀看，在2022年因採訪時任總統拜登（Joe Biden）而一舉成為首位採訪美國總統的Youtube創作者。