路透：Nvidia擬農曆新年前對華出口H200晶片　但仍存變數

路透社12月22日引述三位知情人士稱，Nvidia已通知中國客戶，計劃於農曆新年前，也就是2月中旬前，開始對中國出貨其第二強大的人工智能（AI）晶片H200。



圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯Nvidia，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

路透社報道，據其中兩位消息人士透露，這家美國晶片製造商計劃，先以現有庫存滿足初步訂單。第三位消息人士表示，Nvidia同時告知中國客戶，計劃增加H200晶片的產能，預計該產能的訂單將於2026年第二季開放。

但消息指出，計劃仍有很大不確定性，因為北京尚未核准任何H200的採購案。第三位消息人士說：「整個計劃都取決於政府核准。在我們獲得正式許可之前，一切都無法確定。」

2025年11月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在空軍一號專機上向記者發表講話。（Reuters）

報道指出，若順利出貨，這將是H200晶片首次在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯）本月宣布，華府同意以徵收25%費用放行H200後，H200對中國的首次交付。

但與此同時，有報道指中國官員本月曾召開緊急會議，評估是否核准H200的進口。為保障國產晶片競爭力，據指其中一項建議要求，是每宗H200訂單必須搭配一定比例的國產晶片。