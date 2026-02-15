王毅談解決俄烏問題：歐洲不應在菜單上　而應在餐桌旁

中國外交部長王毅2月14日出席慕尼黑安全會議，在談到如何解決俄烏問題時，他稱歐洲不應該是旁觀者，有權也應該適時加入談判進程，「歐洲不應在菜單上，而應在餐桌旁」，中方支持歐洲同俄羅斯對話，提出自己的主張和解決方案。



王毅在會議「中國專場」發表演講並回答現場提問，據中國外交部網站，當被問及中國在解決地區衝突尤其是烏克蘭問題上發揮什麼作用，王毅表示中國的立場很清楚，就是一切地區熱點都應通過對話協商尋求政治解決，烏克蘭問題上同樣如此。

他稱中國不是當事方，決定權並不在中國手裏，能做的就是勸和促談，「我們派出特使斡旋，通過各種渠道向各方強調應該儘快停火止戰，回到談判桌前。」

中國外長王毅2月14日出席慕尼黑安全會議時發言（Reuters）

他稱感到欣慰的是，近期各方面的對話已經啟動，特別是開始聚焦烏克蘭危機的實質問題，中方對此表示歡迎，「當然，各方的立場還存在很大分歧，和談也不可能一蹴而就。但是沒有對話，哪來的和平？對話如果不持續下去，和平協議也不會自動達成。我們鼓勵和支持一切致力於和平的努力，也會繼續以自己的方式為和平發揮建設作用。」

他指歐洲不應該是旁觀者，去年年初，美俄啟動對話後，歐洲似乎被晾在一邊，「我曾在這裏提出，戰事發生在歐洲大地，歐洲有權也應該適時加入談判進程。歐洲不應在菜單上，而應在餐桌旁。」他稱中方支持歐洲同俄羅斯對話，提出自己的主張和解決方案，在此過程中，通過解決根源問題，形成更加均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，防止類似事件再次發生，實現歐洲的長治久安。