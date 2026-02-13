半年巨虧二千億　全球第四大車企折戟　誰來定義下一代汽車｜點經

全球第四大車企Stellantis集團發布了一份關於業務重組和2025年下半年財務業績預告的公告：2025年下半年預計虧損高達210億歐元（約1955億港元）。竟然在半年內，鉅虧近二千億！這算下來，每天都要虧掉10個億。這到底發生了什麼？怎麼會虧得這麼厲害？



Stellantis，似乎很少聽到它，怎麼就是第四大車企了？看看其旗下：標緻、雪鐵龍、JEEP、阿爾法·羅密歐、瑪莎拉蒂、菲亞特、克萊斯特等品牌，就有所耳聞了。這些全球性的知名品牌，全都是Stellantis集團旗下的。一家公司整合了14個國際汽車品牌，堪稱是全球汽車工業的超級大雜燴。

不可否認，Stellantis是一個「草台班子」，別看14個國際品牌，但沒有一個做得特別好的。也都為了避免各自破產，為了生存下來，被迫抱團取暖，聚集聯合到一起了。論銷量，一年能賣540萬輛，雄踞全球第四。但分拆看，一個年銷超過200萬輛的單一品牌都沒有。賣得最好的標緻汽車，一年也就賣135萬輛。

2025年11月25日，在意大利都靈車廠內，一名Stellantis人員正在生產線上對Fiat 500混能車底盤進行作業。 (Reuters)

在燃油車時代，這就是一個弱弱聯盟了。到了電動汽車時代就更加落伍了。大眾汽車還有ID家族，BBA也全力推動了電動化，智能化轉型，技術不足的地方，就直接找中國公司合作。可Stellantis，除了投資15億歐元買下零跑20%股權外，它自己的電動車業務，幾乎是毫無進展，一敗塗地。

而且，Stellantis只有零跑20%的股權，既沒有絕對控股權，也不是實控人，頂多就算是一個戰略投資者。它與零跑的合作，更多是寄託在合資公司零跑國際上，零跑持股49%，Stellantis持股51%。零跑負責技術輸出，Stellantis負責開拓歐洲市場。

Stellantis會鉅虧一是，它的電動汽車轉型，遭遇重大失敗。前期鉅額投入，但開發的電動車型競爭力嚴重不足，被迫停產。二是，油車業務也打不過豐田、大眾、福特以及通用等。而在中國新能源汽車的衝擊下，它的銷量只會越拉越低。

2023年9月17日，美國俄亥俄州的斯泰蘭蒂斯（Stellantis）吉普車工廠外有工人示威。 （路透社）

很多人恐怕還沒有意識到，中國新能源汽車的威力。像豐田，全年銷量繼續超過1100萬輛，但淨利潤卻下滑了25%。大眾2025年三季度營收803億歐元，淨虧損10.72億歐元，這是大眾5年來首次出現季度虧損。因電動車業務調整，福特宣佈計提195億美元減值損失。

也因收縮電動化業務，通用汽車計提76億美元減值損失。美國福特、通用一定程度上還有關稅保護，但淨利潤也都出現大幅下滑。

形成對比的是，2025年，中國汽車整車出口832.4萬輛，按年增長29.9%，出口金額1424.6億美元，增長21.4%，量價齊升，雙破紀錄。還形成了梯隊矩陣：第一梯隊，奇瑞、上汽、比亞迪「三巨頭」。第二梯隊，長城、長安、吉利後來居上。第三梯隊，新勢力、商用車異軍突起。可以看的出來，中國車企的出海，不再是靠一兩家車企撐場，而是「全軍出擊」。

2026年1月14日，在美國底特律車展，Stellantis行政總裁 Antonio Filosa在一輛Jeep Cherokee旁擺姿勢拍照。（Reuters）

雖然近年來貿易戰正酣，但中國企業也摸索到了自己的路徑。一是不跟歐美講政治。既然你加關稅，我就不賣整車，直接去隔壁墨西哥、匈牙利建廠，零部件從中國運，組裝在當地做。二是產品極度務實。中國企業出口的車往往不是國內最貴的，而是和當地最適配的2025年，中國整車出口中插電混動車型佔比為13%，對應出口量111萬輛，若僅看新能源出口，則插混佔32%，已成為與純電並駕齊驅的核心增長極。為什麼插混更受歡迎了？

真實原因是全球90%國家不具備「超充網絡」。而插混車，有電當電車開，沒電當油車跑，油價低的國家，照樣省油30%以上，這不是過渡技術，而是全球適配技術。

不能小覷了2025年中國汽車整車出口832.4萬輛，這832萬輛背後，還藏着一個更大的命題，誰來定義下一代汽車？過去，是德系、日系說了算，發動機要V6，底盤要紮實，內飾要「德味」。現在呢？中國標準正在崛起，不再迎合別人的標準，而是用「中國方案」，解決全球痛點。

在這樣的對比下看Stellantis年銷540萬輛，卻半年鉅虧1800億。那麼，下一個是誰？是不是輪到雷諾日產聯盟了。