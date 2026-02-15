Seedance AI生成影片逼真　畢彼特湯告魯斯對打　荷里活斥侵權

中國公司字節跳動2月12日發布AI影片生成模型Seedance 2.0，只需輸入指令或上傳參考圖，就能在短時間內製作多鏡頭影片，且非常逼真。英媒TechRadar報道，美國電影協會（MPA）及美國演員工會（SAG-AFTRA）同日嚴正抗議該模型生成荷里活巨星虛擬對打影片，斥此舉「公然侵權」。



據報道，一段由該AI模型生成的、描繪荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）與湯告魯斯（Tom Cruise）在城市橋樑廢墟上激烈對決的影片，極似真實場景且品質出色，在X（前稱Twitter）社交平台瘋傳，引發美國電影界相關人士擔憂：不僅荷里活陷入困境，巨星亦面臨風險。

《死侍》（Deadpool）編劇兼監製Rhett Reese在社交平台轉發片段，並表達對業界人士未來生計的擔憂，寫道「我很不想這麼說，但我們似乎完了。」

影片畫面：

美國電影協會稱，中國AI模型Seedance 2.0在一天內大規模、未經授權使用美國版權作品。

美國演員工會也表達同樣觀點，並稱侵權行為包括未經授權使用美國演員的聲音與肖像。該組織代表16萬名演員、創意人士等，斥此舉「不可接受」，削弱人才謀生能力，無視法律倫理。

此前，美國演員工會主席奧斯汀（Sean Astin）就擔憂此類技術對組織構成生存威脅。他表示，目前尚不清楚電影產業、創意人士能做些什麼，或許能向生成平台授權肖像，當被使用時還能獲得一些報酬。

他同時承認AI降低創意門檻，不需要豐厚的資金和專業知識，即可幫助更多人進入電影產業。