特朗普：和平委員會將資助加沙逾50億美元 用於重建及人道援助
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月15日表示，其發起的和平委員會（Board of Peace）19日在華府召開首次會議時，將為加沙的重建及人道主義援助，宣布提供超過50億美元的資金。他也再次敦促哈馬斯堅守承諾，立即及全面解除武裝。
特朗普在社交平台透露，在當日會議上，和平委員會成員國還將宣布，向派往當地的「國際穩定部隊」（ISF）及地方警察派遣數千名人員，以維護加沙人民的安全與和平。不過，至關重要的是哈馬斯必須堅持其全面、立即解除武裝的承諾。
特朗普指出，這是和平委員會首次正式會議，將在華盛頓特區的「特朗普和平研究所」（Donald J. Trump Institute of Peace）舉行。他又稱，和平委員會將成為史上最具影響力的國際機構，他很榮幸能擔任主席。
至於向加沙提供50億美元資助的計劃，《以色列時報》此前曾引述消息人士透露，阿聯酋、卡塔爾和科威特將分別捐款約12.5億美元。《紐約時報》也報道稱，美國也計劃提供相若的捐款。
