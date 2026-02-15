美媒：特朗普內塔尼亞胡一致同意　致力減少伊朗對中國出售石油

消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）達成一致，將致力於減少伊朗對中國的石油出口。



美國新聞網站Axios周六（2月14日）引述美國官員報道稱：「我們一致認為，我們將全力以赴對伊朗施加最大壓力，例如在伊朗對華石油銷售方面。」

內塔尼亞胡周三（11日）到白宮會晤特朗普，他力主白宮在核談判中採取強勢立場，要伊朗不只放棄發展核武，也須放棄彈道導彈計劃及不再支持哈馬斯（Hamas）、胡塞武裝（Houthis）和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。

中國佔伊朗石油出口的80%以上。任何減少對中國的石油貿易都將意味着伊朗石油收入的下降。

伊朗石油：圖為2005年7月25日，波斯灣地區石油平台上天然氣燃燒產生的火焰，它的前方有一面伊朗國旗。（Reuters）

美國和伊朗外交官上周通過阿曼調解方舉行核問題會談，試圖重啟外交對話。特朗普此前已在該地區部署一支海軍艦隊。

不過，消息稱，美軍正為可能對伊朗發動的持續數周軍事行動做準備。一旦談判不成，特朗普一聲令下，就會對伊朗發動範圍和力度比以往更大的軍事打擊。

圖為2025年12月29日，特朗普與內塔尼亞胡在佛羅里達州會面。（Reuters）

特朗普周五（13日）前往北卡羅萊納州的布拉格堡（Fort Bragg）陸軍基地巡視，被記者詢及是否要伊朗政權更迭時說：「這看起來是可能發生的最好結果。」

惟他拒絕說明希望由誰來接替伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），僅說「有一些人選」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

