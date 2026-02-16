奧巴馬談外星人：確實存在　但不是在Area 51｜有片

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）接受知名Youtuber、左翼政治評論員Brian Tyler Cohen的專訪在2月14日發布，他談論多項近期議題，還在席間回應對方拋出的數個傳聞，稱外星人是存在，並在後續笑談自己就任總統後最想知道的就是：「外星人在哪？」



奧巴馬在訪問中被問及外星人是否存在時，直接正面回應：「它們是真的，但我沒有見過（They’re real, but I haven’t seen them）」，並補充說它們並不會被關在51區裏，否認外界廣為流傳美國將外星人存放在此地的傳聞。

奧巴馬還補充說：「除非存在某種巨大的陰謀，否則根本不存在所謂的地下設施，更遑論它們竟能將此事瞞過美國總統」。51區是美國內華達州南部的高度機密空軍基地，長期以來與外星人陰謀論密切相關，儘管常有傳聞，但至今未獲證實。簡而言之，外星人傳言多為掩蓋機密的偽裝。

Cohen沒有就奧巴馬的回應繼續追問，而奧巴馬也沒有進一步闡述。不過他的回應與眾多聲稱有目擊外星人和國會議員在聆訊期間所發表的言論相同，都是未被證實的說法。

+ 2

Brian Tyler Cohen在Youtube上開設的賬戶有506萬追蹤者，他的影片迄今已收獲超過47.9億次觀看，在2022年因採訪時任總統拜登（Joe Biden）而一舉成為首位採訪美國總統的Youtube創作者。