美國ICE明尼蘇達州行動惹巨大爭議後　官員指已撤離逾千執法人員

素有「邊境沙皇」之稱的美國邊境事務主管霍曼（Tom Homan）2月15日表示，超過1000名執法人員已經撤離明尼蘇達州，之後數日內會再有數百人離開，而另有一支小型安全部隊將短期駐留，保護剩餘的移民執法人員。



霍曼在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問時談到執法事務與機構資金短缺問題，他稱會將部署在明尼蘇達州的執法人數恢復到最初狀況，並希望後續短期駐留的安全部隊能夠在完成任務後盡快撤離。

2026年2月13日，美國明尼蘇達州，圖為ICE執法人員在一個聯邦建築外的停車場聚集。（Getty）

美國移民與海關執法局（ICE）在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令要求徹查當地發生的索馬里社區欺詐救濟金案後，在明尼蘇達州部署多達3000人，並在雙城地區（即明尼阿波利斯市和聖保羅市）舉行大規模執法行動，還在早前牽涉2宗命案。

白人母親古德（Renee Nicole Good）與男護士普雷蒂（Alex Pretti）在不同日子遭ICE執法人員槍擊身亡，兩人均是美國公民。案件引發當地緊張局勢升級，聯邦政府與地方政府的衝突加劇。