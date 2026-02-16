字節跳動承諾防止未經授權AI生成影片　以回應迪士尼法律威脅

中國科技公司位字節跳動（ByteDance）2月16日表示，將採取措施防止其AI影片生成模型Seedance 2.0 未經授權使用智慧財產權。早前，包括迪士尼在內的多家美國電影公司威脅將對字節跳動採取法律行動。



字節跳動周一在聲明中表示：「我們正在採取措施加強現有的安全保障，以防止用戶未經授權使用知識產權和肖像權。」惟聲明並未詳細說明正在採取的措施。

上週，Seedance 2.0 發布的生成影片在中國迅速走紅，其中包括一段描繪荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）與湯告魯斯（Tom Cruise）在城市橋樑廢墟上激烈對決的影片，極似真實場景且品質出色，在X（前稱Twitter）社交平台瘋傳，引發美國電影界相關人士擔憂：不僅荷里活陷入困境，巨星亦面臨風險。

字節跳動AI影片生成模型Seedance 2.0，生成一段描繪荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）與湯告魯斯（Tom Cruise）在城市橋樑廢墟上激烈對決的影片。（X@grankin）

據路透社報道，有知情人士表示，迪士尼已經向字節跳動發出停止侵權通知函，指控該公司未經許可使用迪士尼角色來訓練和驅動 Seedance 2.0。 迪士尼指出，字節跳動在Seedance平台預裝了盜版版權角色庫，這些角色來自包括《星際大戰》和漫威在內的多個系列，並被當作公共領域的剪貼畫使用。