農曆新年｜多國領袖賀詞　安華附劉德華經典賀歲金曲：恭喜你發財

2月17日踏入馬年，多國領導人與國際組織負責人也借新春佳節機會致電或致函中國國家主席習近平，祝賀中國人民喜迎馬年。此外，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則發表農曆新年賀詞，向所有慶祝的人拜年，澳洲與新加坡領導人還拍影片，祝願大家幸福繁榮。而馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）則在社交平台上傳影片，並附上劉德華經典賀歲歌曲《恭喜發財》作為背景音樂。



亞洲：

老撾黨中央總書記、國家主席通倫表示，堅信在中國共產黨英明領導下，中國人民一定能夠順利開啟「十五五」新征程，朝着實現中華民族偉大復興中國夢的目標堅定前行。老方將與中方共同辦好建交65周年暨「老中友好年」系列活動，打造高標準、高質量、高水平的老中命運共同體。

柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森表示，堅信馬年新歲將為柬中鐵杆友誼添輝增色，為深化兩國全面戰略合作夥伴關係、推動構建新時代全天候柬中命運共同體注入強勁動力。

巴基斯坦總理夏巴茲表示，在習近平富有遠見卓識的領導下，中國在現代化建設、創新和全球合作等方面取得了舉世矚目的成就。巴方堅定支持習近平主席提出的四大全球倡議，將繼續深化兩國全方位戰略合作，攜手邁向世代友好、共享繁榮的美好未來。

馬來西亞首相安華賀年影片附有劉德華經典賀歲歌曲

安華在帖文中祝賀「新年快樂，恭喜發財，馬年行大運！」並引述孔子言論，指孔子曾啟示大眾，和諧源於人與人之間的相互尊重與理解。「這正是讓文化與信仰背景各異的馬來西亞人，仍能在多元種族社會和平共處的基石。」

新加坡總理黃循財拍片祝願農曆春節快樂馬到功成

歐洲：

俄羅斯總統普京向習近平致以最誠摯的祝賀，表示過去一年，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係保持良好發展並取得豐碩成果，重大合作項目穩步推進，俄中實現互免簽證、成功舉辦文化年，2026年將共同開啟「俄中教育年」。祝願中國人民幸福安康、萬事如意。

塞爾維亞總統武契奇表示，馬年寓意活力、進取、勇毅和果敢，相信在習近平高瞻遠矚、富有智慧的領導下，中國將繼續在各領域取得令人矚目的成就。作為鐵杆朋友和全面戰略夥伴，塞方願繼續深化新時代塞中命運共同體建設。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在社交平台發文獻上簡短又真摯的祝願。

匈牙利總統舒尤克、總理歐爾班表示，匈方珍視兩國關係發展取得的顯著成果。馬在匈牙利歷史和傳統文化中佔據核心地位，匈方願在即將到來的馬年同中方一道努力，推動新時代全天候全面戰略夥伴關係不斷向前發展。

澳洲總理阿爾巴尼斯拍片獻祝福

美洲：

巴西總統盧拉祝願兩國人民丙午馬年興旺發達、吉祥安康。巴方願同中國持續擴大合作，攜手構建更公正世界和更可持續星球的巴中命運共同體。

古巴革命領導人勞爾·卡斯特羅和古共中央第一書記、古巴國家主席迪亞斯-卡內爾祝中國人民馬年萬事如意，表示中國為維護世界和平發揮重要作用，古方願持續推動共建古中命運共同體。

非洲：

南非總統拉馬福薩表示，南非始終視中國為關鍵夥伴，將堅定不移推進新時代全方位戰略合作夥伴關係，進一步加強合作，促進共同繁榮，為世界和平與發展作出積極貢獻。

中非總統圖瓦德拉表示，中非始終視中國為值得信賴的戰略合作夥伴，堅定支持四大全球倡議，願同中方共同踐行多邊主義，攜手促進世界和平與發展。

中東：

沙特國王薩勒曼、王儲兼首相穆罕默德高度讚賞兩國友好關係，願同中方一道推動各領域合作向前發展。

阿聯酋總統穆罕默德向習近平主席致以誠摯祝賀和良好祝願，祝中國不斷發展、進步。

國際組織負責人：

聯合國秘書長古特雷斯發佈春節視頻致辭，表示馬象徵着能量、成功和勇往直前，世界迫切需要這些品質。感謝中國和中國人民對多邊主義和全球團結事業的大力支持，期待同各方齊心協力，建設一個更安全、更包容的未來。

此外，伊朗總統佩澤希齊揚，以色列總統赫爾佐格，芬蘭總理奧爾波，聯合國糧農組織總幹事屈冬玉，上海合作組織秘書長葉爾梅克巴耶夫也致電或致函習近平表達新春祝福，祝願中國人民幸福安康，祝福中國不斷繁榮進步。