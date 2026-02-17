新年食太飽？　研究：間歇性斷食減肥　效果未必較傳統節食要好

不少人或在農曆新年暴飲暴食而增重，因此可能在佳節過後減肥。獨立的第三方國際醫學組織考科藍（Cochrane）於2月16日發表最新研究報告，發現那些採取間歇性斷食來減肥的體重過重者，所減少的體重，其實沒有比遵循傳統節食方法的人還要多。儘管間歇性斷食受到不少人支持，但研究報告指出這並非減肥的奇蹟良方。



研究人員在報告中得出結論，相較於基於熱量控制的標準節食方法，間歇性斷食並未產生具臨床意義的額外減重效果，兩者效果幾乎相同，其平均差異（MD）為-3.42%，意味在研究中，採用間歇性斷食的減肥者，他們所減少的體重，相較僅採用傳統節食的減肥者，多減3.42個百分點的體重。

研究團隊共召集1995名參與者，檢視22項迄今已有的間歇性斷食減肥法並進行臨床實驗，分別在北美、澳洲、中國、丹麥、德國、挪威和巴西等地點的門診環境下，測試不同的間歇性斷食方法，包括每週特定幾天斷食、有些日子正常飲食有些日子吃非常少，以及每天只在特定時間進食。

這篇研究論文刊載在考科藍的網上數據庫供公眾查閱。

2026年2月16日，圖為考科藍在當日發表的一項研究論文，研究認為間歇性斷食的減肥效果未必較傳統節食要好。（網上截圖）

澳洲廣播公司（ABC）引述阿德萊德大學（University of Adelaide）肥胖與代謝實驗室負責人Leonie Heilbronn表示，這兩種不同的減肥方式在結果上並未有太大差異，但強調間歇性斷食在減肥方面是一種較為溫和的干預手法，例如在禁食時期會增加脂肪燃燒，有更長休息和修復身體的時間等，並補充僅依靠控制飲食來減肥的方式只會在帶來短期效果，還容易反彈復胖，而長期規律的運動則更好。