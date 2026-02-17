美媒：卡尼正推動建立反特朗普超級貿易聯盟

面對反覆無常又充滿野心的特朗普政府，美國的盟友正試圖自救。

剛過去的周末，加拿大宣布已正式加入歐盟「歐洲安全行動」計劃，成為首個參與該計劃的非歐洲國家。與此同時，美國政治新聞網POLITICO歐洲版2月12日報道，加拿大總理卡尼正推動歐盟與全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）成員國之間的討論，以應對特朗普的關稅。



「卡尼推動建立超級反特朗普貿易聯盟」，POLITICO歐洲版以此為題報道稱，歐盟和由12個國家組成的CPTPP正展開談判，討論組建全球最大經濟聯盟之一的建議。

上個月，美國總統特朗普威脅對不支持美國得到格陵蘭島的歐洲盟友加征關稅。此後，卡尼呼籲「中等強國」聯合起來抵制貿易戰脅迫。報道稱，加拿大正牽頭這些討論。

卡尼在達沃斯對世界各國領導人和全球商界精英表示，渥太華「正努力在CPTPP和歐盟之間建立一座橋樑，這將形成一個擁有15億人口的新貿易集團」。

1月16日，國家主席習近平將在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼，兩人期間握手。(Reuters)

卡尼口中的這些「中等強國」正在採取行動。歐盟和CPTPP將於今年開始談判，旨在將加拿大、新加坡、墨西哥、日本、越南、馬來西亞、澳大利亞等CPTPP成員國的供應鏈與歐洲相互融合，並就所謂的「原產地規則」達成協議。

報道稱，這些規則決定了產品的經濟國籍，如果能夠達成協議，兩大集團的製造商將能夠更順暢地以低關稅流程進行商品及零部件貿易。

本月早些時候，卡尼派遣他的駐歐盟個人代表John Hannaford前往新加坡，徵求地區領導人對這項潛在協議的看法。

一名要求匿名的加拿大政府官員告訴POLITICO：「工作確實在推進中。我們與全球其他夥伴進行了非常富有成效的討論。」

去年11月，歐盟和CPTPP啟動了貿易和投資對話，以應對特朗普「解放日關稅」後自由貿易的碎片化。

一名日本貿易官員表示：「我們認為增加歐盟和CPTPP締約方之間的貿易有很大價值，這也有助於增強供應鏈的彈性。」這名官員補充說，就「原產地規則」達成協議是一個值得探討的話題，但短期內可能不會取得具體成果。

另一位來自CPTPP成員國的貿易官員說：「如果歐盟願意參與對話，事情當然會變得非常有趣。」

美國總統特朗普（Donald Trump）2026年1月17日宣告2月起對歐洲8國加關稅，直至「美國得到格陵蘭」一事達協議為止。（Reuters）

一位了解歐盟內部想法的高級商業代表表示，歐盟內部一些官員「非常熱衷於」推動原產地累積機制。

據報道，歐洲的商業團體對「原產地規則」相關協議的支持聲越來越高，德國工商總會和英國商會均明確表示支持。

德國工商總會貿易政策、歐盟海關及跨大西洋關係主管Klemens Kober表示，歐盟與大多數CPTPP成員，包括新西蘭、日本、英國和加拿大已有自由貿易協定， 「在不同自由貿易協定之間實現原產地累積非常有用。」

不過，有歐盟官員表示，關於原產地規則的安排雖然屬於歐盟-CPTPP廣泛合作的一部分，但目前它並不是優先事項，更緊迫的討論重點是「具體成果」，即如何使兩個集團的供應鏈更加緊密，以及加強成員間貿易多樣化。

自美國總統特朗普重返白宮以來，美國和其西方盟友的關係持續緊張。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，左）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

當地時間1月20日，卡尼在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演講時，宣告「基於規則的舊秩序已終結，且將一去不返」。

卡尼在演講中說，當前加拿大和世界都處於「轉折點」——一個大國競爭且大國間地緣政治不受約束的時代。他呼籲「中等強國」團結起來，避免成為大國的「盤中餐」。

POLITICO稱，卡尼在演講中，沒有具體點名美國及美國總統特朗普，但實際上是發起回應美國脅迫的號召。

加拿大廣播公司（CBC）援引分析指出，卡尼稱「基於規則的舊秩序」已經結束，似乎試圖將加拿大定位為中等強國的領導者，「遠離美國」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

