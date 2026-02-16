烏克蘭前能源部長試圖離境被捕　去年底捲貪腐醜聞下台

綜合烏克蘭當局及媒體於2月15日的消息，因捲入貪腐醜聞於2025年被免職的烏克蘭前能源部長加盧先科（German Galushchenko），在試圖離開該國時被拘留，將被移往基輔接受進一步訊問。



2025年2月13日，俄羅斯襲擊烏克蘭期間，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）、時任能源部長加盧先科（German Galushchenko，中）和烏克蘭原子能公司（Energoatom）總裁科京（Petro Kotin，左）視察了位於烏克蘭赫梅利尼茨基核電廠。 （Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道，加盧先科據指是在一列離開烏克蘭的火車上被捕，但不清楚他原本打算前往何處。去年11月，烏克蘭多名政府官員被指涉及總額達1億美元的挪用公款案，加盧先科是其中之一。

BBC指出， 烏克蘭反腐敗局（NABU）於15日發聲明稱，調查人員逮捕了前能源部長，在其即將「越過國界」時將其拘捕。聲明中並未提到加盧先科的名字，但多家烏克蘭知名媒體機構都指是他。自由歐洲電台（Radio Free Europe）稱，烏克蘭當局此前已指示邊境人員，一旦發現加盧先科試圖離境，應立即通知當局。

圖為2024年3月26日，烏克蘭哈爾科夫的關鍵民用基礎設施因遭俄羅斯導彈攻擊，市中心停電。（Reuters）

烏克蘭反腐敗局（NABU）與反腐敗專門檢察官辦公室（SAPO）去年公布，能源部有現任和前任官員與商人合謀，涉嫌透過烏克蘭國家核電公司審批合約的過程，收取回佣和洗錢，涉及金額接高達1億美元。加盧申科於去年11月辭職時，正擔任司法部長。而在此之前曾擔任能源部長3年。而時任能源部長格林丘克（Svitlana Grinchuk）亦已請辭。

澤連斯基當時強調，烏克蘭能源設施正因俄羅斯空襲面臨電力中斷，而能源領域的腐敗是不可接受的。