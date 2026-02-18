中俄傳秘密核試　美高官：將採取對等回應

美國高級官員說，美國已準備好進行低當量核試驗，以應對據稱中國和俄羅斯進行的秘密核試驗，這將結束長達數十年的核試驗暫停期。



法媒報道，美國和俄羅斯之間最後一份軍控條約《新削減戰略武器條約》（New START）已在2月5日到期失效。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不止一次提出希望達成一項涵蓋中國的新軍控協議。

美國國務院軍控與防擴散助理國務卿耶奧（Christopher Yeaw）說，特朗普去年10月說美國將恢復核試驗，他當時沒有透露具體細節，但耶奧指特朗普是認真的。

耶奧周二（2月17日）在智庫哈德遜研究所（Hudson Institute，又譯：哈得孫研究所）說：「正如總統所說，美國將『在平等基礎上』恢復核試驗。但平等基礎不代表我們要回到當年『常春藤麥克』（Ivy Mike-style）那種數百萬噸級的大氣層核試驗，像某些軍控人士誇大其詞渲染的那樣。」

耶奧所指的是1952年發生在南太平洋的大規模熱核爆炸。

他說：「然而，要實現平等基礎，前提是對既定標準作出回應。既定標準只要看中國或俄羅斯就知道了。」

耶奧沒有宣佈核試驗的具體時間，他稱將由特朗普決定，但他補充，任何試驗都將在「公平的競爭環境」下進行，也不會繼續處在無法忍受的劣勢。

