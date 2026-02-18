美國哥大巴裔學生去年參加入籍面試遭ICE拘捕　法官駁回驅逐程序

美國移民法官2月17日駁回一項驅逐巴裔移民Mohsen Mahdawi的程序，他曾在美國哥倫比亞大學（Columbia University）創辦校內挺巴學生組織，但在去年參加入籍面試時遭美國移民及海關執法局（ICE）執法人員逮捕。



根據法官裁決，ICE所屬的美國國土安全部（DHS）未能履行舉證責任，證明應該驅逐Mahdawi，DHS此前提交一份經由國務卿魯比奧（Marco Rubio）簽署的文件，企圖要求將Mahdawi驅逐出境。美國聯邦政府可就此在司法部下屬的上訴機構對此提出異議。

DHS發言人就此事回應，將法官描述為「活動家」，重申國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）的一項表述，即獲發得以在美國生活與學習的簽證或綠卡是一種「特權（privilege）」而非權利（right），而這種有被撤銷的可能性。

Mahdawi早在2015年取得美國永久居留權，是出生於巴勒斯坦權利機構所處約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦人。他在去年4月14日參加美國公民入籍面試時，遭ICE逮捕兩週後獲釋。根據美國入籍程序，Mahdawi在通過入籍面試後，經公開宣誓程序後即可成為合法美國公民。