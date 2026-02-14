美國土安全部資金耗盡停擺　國會兩黨移民執法談判陷僵局

由於美國民主、共和兩黨針對移民執法改革談判陷入僵局，美參議院2月12日（周四）未能通過一項為國土安全部（DHS） 提供資金的法案，導致DHS資金在14日耗盡，陷入停擺。



美媒《國會山報》（The Hill）報道，多數眾議院與參議院議員已離開華盛頓，開始為期一週的例行休會。參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）表示，若談判代表達成協議，他將召回議員們重返華府。

2026年2月12日，美國參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）在國會山莊向媒體發表演說。（Reuters）

國土安全部發言人向《國會山報》表示，「國土安全部的基本任務與職能將如往常般持續運作。然而在停擺期間，許多員工將被迫無薪工作，這將給保衛我們國家的一線人員帶來壓力。」

在兩名美國公民因移民和海關執法局（ICE）在明尼蘇達州（Minnesota）執法遭槍殺後，民主黨呼籲加強對ICE的監督，提出包括禁止執法人員戴口罩、佩戴隨身執法攝錄機等要求，但特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府僅支持執法記錄儀要求，對民主黨提出的其他建議均持反對態度。

2026年1月30日，美國明尼蘇達州，圖為示威者上街集會反對ICE執法行動。（Getty）

美國眾議院上月通過一項旨在為國土安全部提供資金至9月的撥款法案。該法案周四在參議院的最終投票結果為52票贊成、47票反對，未能獲得打破阻撓議事所需的60票。