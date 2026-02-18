美國總統空軍一號外觀將換新色彩　4種顏色包括金色

美國空軍2月17日公布美國總統專機空軍一號（Air Force One）的新外觀方案，未來會選用4種顏色，包括紅、白、深藍及金色。



新方案會用於空軍的行政運輸機隊，包括空軍一號。用於運載副總統、內閣成員、國會成員及其他政府高官的4架波音757客機，也將換上新裝。

在方案下，空軍一號不再採用自甘迺迪（John F. Kennedy）政府時代沿用至今的淺藍色，改用美國總統特朗普（Donald Trump）過去提出方案的一些元素，包括紅、白、藍方等，特朗普曾在2019年提出該方案，但至2022年，即拜登政府上場之後，空軍放棄方棄，原因是空軍認定較深顏色可能會導致過熱問題。空軍目前未公布具體設計。

特朗普早在首個任期時提出空軍一號的新外觀方案，圖為2019年6月展示的方案模型（Getty）

波音公司（Boeing）正負責製造兩架新型空軍一號總統專機，但交貨時間一直推遲，最新再次推遲一年至2028年中交付，特朗普一直催促該公司盡快交貨。

特朗普2025年5月出訪卡塔爾時，獲贈一架原屬卡塔爾政府、價值約4億美元（約31.4億港元）的波音747-8客機，客機已飛抵美國並開展相關改裝工作，以供特朗普作任內的新空軍一號使用。