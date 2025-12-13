美國空軍：新款空軍一號再推遲交付　延至2028年中

美國空軍12月12日（周五）表示，由波音公司（Boeing）負責製造的兩架新型「空軍一號」（Air Force One）總統專機，將再次推遲一年至2028年中交付。



據《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報道，「空軍一號」計劃涉及將兩架747-8飛機改裝成配備先進通訊和防禦系統的專用噴射機，作為美國總統的下一代專機。如果按照最新計劃在2028年中交付，該項目將比原計劃遲四年完成。

2023年11月14日，美國加州，空軍一號（Air Force One）在三藩市國際機場跑道上滑行。（Reuters）

波音公司表示，該項目正取得進展：「我們的焦點是為國家交付兩架卓越的空軍一號專機。」

今年2月中旬，特朗普曾對波音公司不斷延遲交付表示不滿，但同時排除選擇歐洲競爭對手空中巴士（Airbus）的可能性。大約在同一時間，波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）表示，特朗普的顧問馬斯克（Elon Musk）在總統專機的交付過程中「給予了我們很大的幫助」。

2025年12月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號（Air Force One）期間向記者發表講話。（Reuters）

報道指，美國政府最近聘請國防承包商L3Harris Technologies對卡塔爾政府「捐贈」的波音-747客機進行大修，以用作臨時空軍一號。