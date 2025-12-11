特朗普空軍一號講話突遭廁所門打開撞到　尷尬笑稱：快出來

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月9日在空軍一號上對記者發表講話，中途廁所門突然打開，頂到特朗普的肩膀。他只好尷尬作笑，朝門方向問裏面是否有人，請裏面的人出來。



當時，特朗普正提醒一名記者當心吊桿麥克風：「你能對那東西小心點嗎？你知道，那是政府的飛機，但我想好好保護它。」

隨後，特朗普背後的廁所門突然打開，頂到了他的左肩。那扇門又關了回去，特朗普笑着對門說：「你好？有人在裏面？出來吧！」

這一幕逗得記者們齊齊發出笑聲。然而，這位尷尬的乘客決定留在廁所，等待總統回答完問題。期間，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）往半開的門縫內看去，想去解救這名被困職員。最後廁所門緊緊閉上，萊維特和身旁的特勤局特工相視而笑。

2025年12月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在從馬里蘭州安德魯斯聯合基地前往賓夕法尼亞州的空軍一號上向記者發表演說。（Reuters）

特朗普隨後回答有關延長《平價醫療法案》（俗稱「奧巴馬醫改」）補貼的問題。