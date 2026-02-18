魯比奧溫情牌「打動」歐洲　中國旁觀舊秩序瓦解｜去片

剛過去的週末，2026年慕尼黑安全會議（MSC 2026）正式落下帷幕。若大家對去年的情況仍有印象，當時美國副總統萬斯（J.D. Vance）在講台上發表了一番令歐洲領袖「聞風喪膽」的訓話。當時萬斯直斥歐洲領袖，指責歐洲並不民主，認為歐洲最大的威脅並非俄羅斯，而是其「內部的腐敗」，並稱這種腐敗正助長歐洲文化的衰落。



來到今年，雖然「破壞球」政治的陰影揮之不去，加上年初特朗普對格陵蘭的威脅再次襲來，美國卻換了一副面孔——國務卿魯比奧（Marco Rubio）來到慕尼黑。表面上，美方的態度緩和許多，魯比奧不再指著歐洲人的鼻子謾罵，甚至出人意料地大打感情牌。



回顧去年萬斯的演講，對歐洲而言是赤裸裸的羞辱。而在今年會議召開前夕，慕尼黑安全會議主辦單位發布了題為《岌岌可危》（Under Destruction）的年度報告，開篇寫道：「世界已進入一個破壞性政治時期。而那些承諾將各自國家從現有秩序的束縛中解放出來、重建更強大繁榮國家的人，正是現任美國政府。」大眾原先預計，這種直言不諱的風格將為這場多邊安全會議定下基調，歐洲領導人亦將對華盛頓展開反擊。

魯比奧的「溫情」攻勢

然而，今年魯比奧的演講似乎經過精心包裝，意在「安撫」。魯比奧在會上強調，美國與歐洲擁有共同的歷史淵源、宗教信仰與文化價值，他甚至使用了「美國是歐洲之子」（Child of Europe）這一詞彙，試圖拉近雙方距離。

對於去年被萬斯嚇壞的歐洲領袖來說，魯比奧這番話顯然順耳得多。慕尼黑安全會議主席伊申格爾（Wolfgang Ischinger）表示，聽完後感到「如釋重負」（Sigh of relief）；歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）更直言：「國務卿魯比奧的講話讓我感到非常安心。我們認識他，他是一位好朋友，也是一位可靠的盟友。」

這可是歐洲人的一廂情願？

魯比奧雖然口吻溫和，但他傳達的核心訊息與特朗普政府的「美國優先」一脈相承。他所指的「重建西方文明」，前提是歐洲必須跟隨美國步伐，包括在邊境管控與反全球化政策上保持一致。這本質上是一種更隱晦的施壓，要求歐洲在意識形態與政策上完全向美國靠攏。

此外，會場內還存在一個不容忽視的「房間裏的大象」——格陵蘭問題。就在會議前不久，美國政府再次對丹麥自治領土格陵蘭表現出興趣，甚至傳出涉及「購買」或「威脅」的消息。魯比奧在主題演講中顯然刻意淡化併購格陵蘭的問題，但在與丹麥及挪威首腦分別會面時均有提及，顯示此事正於私下的外交層面推進。

目前看來，特朗普未必打消了吞併格陵蘭的念頭，或許只是擔心公然威嚇會引發市場震盪，故改為軟硬兼施，對歐洲採取「切香腸」式策略。

2026年2月14日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席慕尼黑安全會議，表示對魯比奧的言論感到安心。（Reuters）

在「舊秩序已死」中迷失的歐洲

承接加拿大總理卡尼（Mark Carney）在達沃斯的言論，慕尼黑安全會議延續了這個具爭議的論調：「舊世界秩序已死」。

無論是美國還是歐洲，雙方已達成共識：二戰後建立、以聯合國與國際法為基礎的自由主義國際秩序已一去不復返。魯比奧亦坦言，舊世界不會再回來。問題在於，面對新秩序，歐洲準備好了嗎？答案令人擔憂。歐洲目前正處於一種極度「彆扭」的狀態。

一方面，歐洲各國（特別是法德兩國）強調戰略自主，不願成為美國的附庸。他們對美國的單邊主義以及對格陵蘭主權的漠視感到憤怒；但另一方面，面對俄羅斯的威脅，歐洲又發現自己根本無法離開美國的安全保護傘。

德國與法國之間的分歧也愈發明顯。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）持續倡導「歐洲主權」，警告歐洲應做好應對美國敵對行為的準備，並將「格陵蘭時刻」視為警號。他強調當歐盟面臨明顯侵略時，不應屈服或試圖和解。

2026年2月13日，慕尼黑安全會議（MSC）期間，德國總理默茨、法國總統馬克龍和英國首相施紀賢在一家酒店樓頂會面。（Reuters）

相比之下，德國似乎更傾向於務實地修補美德關係。德國總理默茨在演講中回應了去年萬斯的批評，明確指出美國的「MAGA」文化鬥爭並不適用於歐洲。他強調歐洲堅守自由貿易而非關稅保護主義，並將維持氣候協議與對世界衛生組織（WHO）的支持，但始終強調要修補並重振跨大西洋關係。

然而，歐盟的分歧遠不止於法德之間。在慕安會舉行前，歐盟27國領導人剛在比利時召開了以經濟「競爭力」為主題的特別峰會。面對中美科技與產業的強勢競爭、經濟長期疲軟以及地緣政治風險，歐盟各國深陷「競爭力焦慮」。

在該會議中，意大利聯同德國、比利時發起臨時早餐會，僅邀請19國參與，將西班牙等8國排除在外，引發強烈外交抗議。這種「小圈子」現象反映了歐洲內部的深刻裂痕。在面對美國的「破壞球」時，歐洲顯得無力還手，正淪為新秩序下被動適應的旁觀者。

2026年2月12日，在比利時阿爾登比森城堡舉行的歐盟非正式領導人非正式會議期間，意大利前總理萊塔（左）與歐洲理事會主席科斯塔（中）和歐盟委員會主席馮德萊恩（右）握手致意。（Reuters）

烏克蘭——被遺棄在新秩序的邊緣

在「舊秩序已死」的大環境下，最大的犧牲品極可能是烏克蘭。過去幾年，慕安會是烏克蘭爭取支持的舞台，今年其處境卻更像個孤兒。

魯比奧雖然未公開表示「放棄」烏克蘭，但美國的焦點已轉向國內與西半球。對於歐洲戰場，華盛頓傳達出的訊息非常清晰：歐洲必須承擔更多責任。

2026年2月14日，烏克蘭總統澤連斯基在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議上致詞。（Reuters）

魯比奧在演講中承認美國過去的外交努力未臻成功，但他表明要「繼續測試是否存在一個烏克蘭能接受、而俄羅斯又會同意的結果」。這意味著美國已默認，若要結束戰爭，必須滿足俄羅斯的部分要求，甚至是領土要求。

波蘭外長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）在現場難掩怒火，指責美國去年對烏克蘭的財政支出幾乎為零。他強調目前是歐洲在出資購買武器支援烏克蘭，因此歐洲理應在談判桌上佔有一席之地。

特朗普早有將烏克蘭問題轉嫁給歐洲的意圖。澤連斯基在會上提出了簽署和平協議的兩個條件：一是加入歐盟的明確日期，二是超過20年的美國安全保障。他強調除非獲得安全保障與停火，否則不會舉行大選。然而，在「美國優先」的邏輯下，要求美國承諾20年的保障，難度極高。

戰爭即將屆滿四週年，儘管歐盟仍持續援助，但烏克蘭正交織面對後方盟友「斷供」與「逼和」的壓力，其選擇與時間已愈來愈少。

中國的旁觀與佈局

最後，不能忽略本次會議的另一個焦點——中美關係。

在美歐關係經歷衝擊的同時，中國外長王毅與魯比奧的會面成為全場焦點。過去，歐美經常聯手以「價值觀」為由批評中國；但今年，隨著歐美裂痕加深及美國對國際規則的輕視，所謂的「價值觀同盟」已顯得蒼白無力。

魯比奧與王毅的會面標誌著中美關係進入了一個更赤裸的「交易時代」。儘管魯比奧是著名的對華強硬派，但他在會面中態度顯得友善且溫和。為確保特朗普4月順利訪華，中美之間的摩擦在短期內預計會有所減少。

反觀東道主德國總理默茨，他在批評美國之餘也指責中國，稱中國將經濟依賴「武器化」，利用稀土出口管制影響德國工業，並警告中國實力可能很快與美國匹敵。

面對西方的慣性指責，王毅在會晤法德外長時重申，中歐雙方是夥伴而非對手。他指出中國的發展是歐洲的機遇，歐洲的挑戰並非來自中國，希望法德能從自身與歐盟整體利益出發，推動歐盟樹立客觀全面的對華認知。

對於中國而言，慕尼黑安全會議是一個觀察西方衰落與同盟撕裂的窗口。事實證明，中國最重要的是堅定做好自身工作，專注於經濟與產業發展。所謂「舊秩序」與「新秩序」，更像是歐美彼此拉扯的政治術語，並不影響中國發展的步伐。

2026年慕尼黑安全會議展示了一個清晰的轉變：美國由去年的萬斯負責「破壞」開路，到今年換上魯比奧以「歐洲之子」的溫情話語來安撫盟友。但其實質是建立一個更以美國為中心、更講求實力交易的新秩序。