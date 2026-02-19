冬奧｜萬斯質疑谷愛凌代表中國出戰：美國公民應代表美國參賽

出生於美國三藩市、母親來自中國的中美混血運動員谷愛凌，自2022年北京冬奧起代表中國出戰，至今累積2金3銀共5面獎牌，成為奧運史上獲獎數最多的女子自由式滑雪選手。不過，其國籍與身份問題近日再次掀起爭議，美國副總統萬斯（JD Vance） 2月17日接受霍士新聞訪問時對此回應表示，他不知道谷愛凌的參賽資格應該如何，但他希望美國公民能夠選擇代表美國在世界舞台上競技。



萬斯周二表示，谷愛凌的參賽資格最終應該由奧委會決定，他不會妄加評論。但他補充說：「我當然認為，在美國長大、受益於我們的教育體系，享受着讓這個國家成為偉大之地的自由和權利的人，會希望他們想要代表美國參賽。所以，我會支持美國運動員，我認​​為這其中一部分原因在於他們認同自己是美國人。這就是我在本屆奧運會上支持的對象。」

谷愛凌早於2022年北京冬奧期間已多次回應身份爭議，她當時表示自己既是美國人也是中國人，「當我在美國時，我是美國人；當我在中國時，我是中國人。」她強調，體育應成為促進團結與交流的橋樑，而非分裂工具。

圖為2026年2月16日，米蘭冬奧會自由式滑雪女子大跳台決賽，中國選手谷愛凌（Eileen Gu）完成第三跳後揮手。（Reuters）

根據奧運規則，擁有雙重或多重國籍者可選擇代表其中一個國家參賽。中國不承認雙重國籍，而谷愛凌一直未公開說明其國籍狀況。