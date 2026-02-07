2026冬奧｜梅洛尼晤萬斯　強調意美同盟　米蘭爆反ICE示威

2026冬季奧運舉行前夕，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在米蘭會見率領美國代表團的副總統萬斯（JD Vance），梅洛尼利用這次會晤重申美意同盟的牢固性。與此同時，數百人在米蘭舉行抗議活動，反對美國移民和海關執法局 (ICE）探員隨美國代表團前往當地出席冬季奧運會。



據路透社報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）也出席了這場會晤。

2026年2月6日，意大利米蘭，米蘭冬季奧運開幕前夕，總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）與到訪的美國副總統萬斯（JD Vance，左）舉行會晤。

報道指，梅洛尼在米蘭市政府迎接兩位美國政府官員後表示：「他們此次前來是為了參加奧運會開幕式，但這也是我們討論雙邊關係的良機。」

梅洛尼指：「意大利和美國一直保持非常重要的關係。」她強調，兩國政府正致力於加強多領域的合作，並共同應對當前國際議題。

萬斯對此表示同意：「我們熱愛意大利和意大利人民。正如您所說，我們之間有着許多良好的關係、經濟聯繫和夥伴關係。」

意大利總理辦公室其後發聲明稱，會談期間討論了能源安全、有關建設關鍵礦產可靠的供應鏈以及伊朗和委內瑞拉的最新局勢發展。

據《衛報》同日報道，數百名抗議者在米蘭舉行示威，他們大多是學生，手持寫有「ICE滾出去」、「去他媽的ICE」以及批評萬斯和魯比奧的橫額。他們聚集在米蘭東部的達芬奇廣場。

米蘭爆發反ICE示威

報道指，6日與7日將有計劃舉行更多抗議活動，參與者包括多個維權團體，例如親巴勒斯坦人士和環保人士。

美國務院早前表示，包括移民及海關執法局在內的多個聯邦部門將派員前往米蘭參加奧運會，以保護到訪當地的美國公民。

2026年2月6日，冬季奧運舉行前夕，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，左圖右）在米蘭會見率領美國代表團的副總統萬斯（JD Vance，左圖左）。與此同時，數百人在米蘭街頭舉行抗議活動，反對美國移民和海關執法局 (ICE）探員隨美國代表團前往當地出席冬季奧運會。（Reuters）

意大利內政部長Matteo Piantedos早前i表示，ICE的調查部門將參與安保工作，而非行動部門，不會在當地進行執法行動。他強調，ICE在當地的角色僅限於保安行動層面，其出現「絕非突然單方面侵犯國家主權」。