美軍南方司令部司令訪委內瑞拉　與代總統會晤　突襲行動以來首次

負責美軍在拉丁美洲行動的美國南方司令部（USSOUTHCOM）司令多諾萬（Francis Donovan）2月18日率代表團到訪委內瑞拉，與委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）會晤，商討毒品走私、恐怖主義等安全議題。這是美軍上月對委內瑞拉發動突襲行動以來，首次有美國軍事代表團到訪當地。



路透社報道，除了多諾萬外，美國防部高級官員Joseph Humire與新任駐委內瑞拉臨時外交代表多古（Laura Dogu）當天也一同隨美國軍事代表團，與羅德里格斯、委內瑞拉防長洛佩斯（Vladimir Padrino López，又譯羅培茲） López，又譯羅培茲）和內政部長迪卡韋略（Diosdado Cabello）會晤。

2026年2月18日，委內瑞拉加拉加斯，美國南方司令部司令司令多諾萬（Francis Donovan，左）、美國新任駐委內瑞拉臨時外交代表多古（Laura Dogu）和美國防部高級官員Joseph Humire（右）在訪問當地期間合影。（Reuters）

委方表示，雙方同意攜手打擊毒品走私、恐怖主義和非法移民，並強調會議確認外交途徑應是解決分歧、處理雙邊和區域利益問題的首要機制。

美國南方司令部則在社交媒體X上表示，他們這次討論聚焦安全問題及確定美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對委內瑞拉三階段計劃實施的步驟及西半球共同安全的重要性。

2026年2月18日，美國南方司令部司令司令多諾萬（Francis Donovan）等人到訪委內瑞拉加拉加斯。圖為美方當天上傳的照片，其中可看到多諾萬的身影。（X@@usembassyve）

報道指，由於美國此前與委內瑞拉馬杜羅（Nicolás Maduro）及其前任查維斯（Hugo Chavez）政府關係長期緊張，美方高級官員多年來鮮少到訪當地。