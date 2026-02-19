被指愛潑斯坦致富貴人　維密前CEO Les Wexner：當時太天真太蠢

美國億萬富豪、維多利亞的秘密（Victoria's Secret）前行政總裁Les Wexner於2月18日承認，他曾到訪過已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St James，被外界稱為「蘿莉島」），但否認知曉與其相關的性犯罪活動。外媒報道，Les Wexner自上世紀80年代與後者有密切接觸，更被指是協助愛潑斯坦累積巨額財富的關鍵人物，他如今指自己太天真、太愚蠢。



綜合英國廣播公司（BBC）等外媒18日報道，身為美國女裝品牌公司維多利亞的秘密（Victoria's Secret，簡稱維密）前行政總裁的Les Wexner當日就愛潑斯案接受美國會調查人員的閉門訊問。

Les Wexner表示，愛潑斯坦買下「蘿莉島」後不久，他及其家人曾於某日早上登島，並在該處停留數小時，強調自己從未親眼目睹或了解過愛潑斯坦的犯罪行為，更從未參與或在其任何犯罪活動扮演同謀角色。

2026年2月11日，美國華盛頓特區，美國眾議員馬西（Thomas Massie）在國聽證會上質詢美國司法部長邦迪時，從一塊展示聯邦調查局文件的紙版上揭開一張紙，露出美國億萬富豪Les Wexner的照片。（Reuters）

Les Wexner：當時太天真太蠢

Les Wexner稱，他得知愛潑斯坦從他的家人竊取巨額財富以及其牽涉性虐待行為後， 已徹底與愛潑斯坦斷絕來往。他補充：「我當時真是太天真、太愚蠢、太容易上當受騙，竟然會信任愛潑斯坦。」

Les Wexner如何助愛潑斯坦致富？

美國眾議院監督委員會民主黨議員加西亞（Robert Garcia）則表示：「在為愛潑斯坦提供犯罪所需的資金支持方面，沒有人比Les Wexner貢獻得更多。」

德媒德國之聲（DW）17日報道，愛潑斯坦1980年代中期結識Les Wexner。兩人關係隨後變得更密切，愛潑斯坦更於1991年進一步接管他的個人財務管理。

左圖：圖為2025年12月19日由美國司法部發布的照片，相中人為已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）。（REUTERS ）右圖：2016年6月7日，美國億萬富豪Les Wexner在紐約市舉行的獎典禮上拍照。（Getty）

愛潑斯坦一方面利用與Les Wexner的關係，進一步結識名流；另一方面，偷偷竊取或挪用後者資金，包括曾以其名義購入房產，然後再以折扣價轉售給自己。

美國新公布的報告引述律師稱：「這種不當行為，再加上愛潑斯坦為Les Wexner提供的服務所收取的費用，幾乎是他所有財富的來源。」最終，Les Wexner發現愛潑斯坦的不當行為，並於2007年與其分道揚鑣。