愛潑斯坦案｜民調：近七成受訪美國人相信權貴逍遙法外

美國司法部上月底再公布已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，不少西方政商名流均現身文件，引發政壇震蕩，更有英國政要引咎辭職，不過類似事件反而在美國就寥寥無幾。路透社與益普索（Ipsos）2月18日發布最新民調，顯示近七成受訪美國人認為，美國權貴很少為他們自身的行為承擔責任，過半受訪美國人認為文件降低了他們對國家政商高層的信任。



這項民調指出，在被問及愛潑斯坦文件「降低了他們對國家政治和商業領導人的信任情緒」時，有53%的受訪者認為是極其或非常貼切描述了他們的觀點，另有24%的受訪者認為在某種程度上描述了他們的觀點。

而這種懷疑的態度也延續到對美國的問責機制上，有69%的受訪者認為問卷中，愛潑斯坦文件顯示「美國權貴很少為他們自身的行為承擔責任」是極其或非常貼切描述了他們的觀點，僅有11%的受訪者認為不反映他們的真實想法，來自不同黨派的大多數受訪者也持相同觀點，包括81%民主黨人、68%的獨立黨派人士與58%的共和黨人。

此外，民調還發現，有75%的受訪者認為聯邦政府一定或有可能隱瞞所謂的愛潑斯坦的性款待客戶名單，還有21%的受訪者認為美國應該停止討論愛潑斯坦文件。

這項民調由益索普在2月13日至16日從全國隨機抽樣，通過網上方式對1117名18歲以上成年人進行調查，在95%的置信水準下，誤差範圍為正負3.0個百分點。