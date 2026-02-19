尹錫悅餘生坐牢？總統有赦免前例　惟李在明曾稱「確保永不出獄」

韓國前總統尹錫悅2024年12月在任時突然頒布戒嚴令，引發國家混亂，韓國法院2月19日判處其帶頭發動內亂罪成，判囚終身。過往韓國前總統全斗煥也曾遭判終身監禁，後來獲赦免，意味有特赦前例，不過韓國現任總統李在明去年表示，若尹錫悅被判終身監禁，將確保其永不出獄。



+ 1

尹錫悅是繼全斗煥、盧泰愚之後，第3位因內亂罪受審的韓國前任總統。

曾下令鎮壓光州示威者的韓國前總統全斗煥，在卸任8年後的1996年因內亂罪在一審被判處死刑，後來改為終身監禁，至1997年12月，時任韓國總統金泳三接納總統當選人金大中的建議，赦免全斗煥，冀團結韓國內部，應對當時面對的亞洲金融危機。

全斗煥最後2021年11月死於首爾家中，終年90歲。

李在明曾稱「將確保其永不能出獄」

尹錫悅未來會否獲赦免將受關注，但韓國現任總統李在明2025年5月在競選時，已強調要爭取對尹錫悅展開特別調查，並表示若果尹錫悅因內亂罪被判處終身監禁，「將確保其永不能出獄」。

2026年1月21日，，韓國總統李在明在首爾青瓦台舉行新年記者招待會。（Reuters）

李在明當時表示，韓國前總統全斗煥和盧泰愚被赦免僅是不得已而為之，「他（尹錫悅）認為自己能被赦免。如果他被定罪，並且永遠不能出獄，那麼（宣布戒嚴）就不會那麼輕易發生。這次，我們將促成此事。」