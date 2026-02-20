伊朗俄羅斯聯合演習結束　克宮敦促伊朗和區內各方保持克制

在美國威脅再次襲擊伊朗之際，伊朗與俄羅斯於2月19日舉行聯合海上演習，俄軍艦艇已在閉幕式後駛離演習區域。克里姆林宮周四敦促伊朗及區內各方，在緊張局勢升級之際「保持克制和謹慎」，亦稱目前的緊張局勢「前所未有」。



綜合外媒報道，此次演習旨在加強俄伊雙邊合作、提升海上安全並增強作戰協同能力，兩國官員亦在演習期間重申，將持續深化海上安全與防務領域的聯合合作。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在莫斯科舉行的新聞發布會上表示：「俄羅斯將繼續發展與伊朗的關係，在此過程中，我們呼籲伊朗和地區各方保持克制和謹慎，並將政治和外交手段作為解決任何問題的絕對優先事項。」他指，俄方仍相信政治和外交手段將在尋求解決方案的過程中「佔主導地位」。

圖為2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦出席聯合國裁軍談判會議特別會議，此次會議與美伊會談同期舉行。（Reuters）

美國與伊朗周二在瑞士日內瓦就伊朗核問題進行新一輪間接談判。阿曼方面表示，當天舉行的美伊談判取得了「切實進展」，為近期繼續推進談判奠定了基礎。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，「一個新的機遇之窗已經開啟」，雙方就解決問題的主要「指導原則」達成共識，但並不意味着協議即將達成。

路透社引述美方官員消息稱，伊朗將在兩周內帶着「詳細方案」重返談判，以期彌合美伊雙方「立場上的一些分歧」。該名官員又稱，談判取得了一些進展，但仍有許多細節需要討論。