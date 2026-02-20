安德魯被捕｜特朗普回應：這是羞恥的事　對王室來說非常遺憾

美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的案件持續延燒，英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）2月19日因涉嫌公職人員行為不當被捕。他在警署接受查問約12小時後，當晚獲准離開警署。美國總統特朗普（Donald Trump）周四在空軍一號上對此回應表示：「這是一件羞恥的事，我認為這非常悲哀，我認為這對王室來說非常遺憾，這非常、非常悲哀，對我而言這是一件非常悲哀的事。」



特朗普在回應記者提問時，提及查爾斯國王，稱讚他是了不起的人，了不起的國王，「他很快就會來到我們國家。」

英國警方證實，前王子安德魯已經從警察局獲釋。泰晤士河谷警方表示，一名因涉嫌公職人員行為失當被捕的男子「目前已在接受調查的狀態下獲釋」，這代表安德魯目前沒有被起訴，但也沒有洗清罪嫌。根據英國警方的慣例，聲明中並未指名道姓提及前王子安德魯。

圖為2026年2月19日，英王查理斯三世（King Charles III）的胞弟、前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）在接受問話後離開警察局。（Reuters）

此前，警方對安德魯涉嫌在擔任英國貿易特使期間，與愛潑斯坦分享敏感信息一事展開調查，隨後將他拘捕。