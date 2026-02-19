捲愛潑斯坦案　安德魯今66歲生日被捕　施紀賢：無人可凌駕法律

自美國司法部大規模公開已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案文件後，牽連大量政商名人，包括英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）。英國廣播公司（BBC）報道，安德魯2月19日因涉公職人員行為不當被捕，英國警方其後證實拘捕一名60多歲男子，未公布姓名。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）同日稍早談及有關安德魯的爭議時，強調無人可凌駕法律之上。



2月19日正好是安德魯的66歲生日，據英媒報道，英國警方人員當天抵達安德魯的居所外。

施紀賢2月19日在英國廣播公司（BBC）節目被問及是否認為安德魯應就案件自願與英國警方聯繫時，拒絕作出明確表態。他僅強調法律面前人人平等，沒有人可以凌駕於法律之上，而這原則也適用於有關愛潑斯坦、安德魯的案件。

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），2026年2月2日攝於英國溫莎（Reuters）

另外，施紀賢也再重申安德魯應赴美國國會作證的建議，強調包括後者在內的任何案件知情者都應向相關機構提供線索。

安德魯在愛潑斯坦案中涉及不同爭議，包括被指擔任政府貿易特使期間，曾向愛潑斯坦分享英國機密貿易文件，以及遭女子指控涉及性侵。

在愛潑斯坦案愈鬧愈大後，安德魯「貶為平民」，失去王室頭銜，並遭逐出王室莊園。

左圖：美國司法部2026年1月30日公布的最新愛潑斯坦案文件，包含3張英國安德魯王子（Price Andrew）與一躺在房間地上的女子照片。（Reuters）右圖：2026年1月31日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）與日本首相高市早苗（不在圖中）在東京首相官邸舉行雙邊會晤後共同出席記者會。（Reuters）

據英媒2月19日稱，安德魯因涉公職人員行為不當被捕。警方證實一名60多歲男子因涉公職人員行為不當被捕，但暫不會公布被捕者姓名。警方也未透露調查指控的具體細節以及是甚麼關鍵訊息驅使他們作出逮捕行動。